https://sputnik-georgia.ru/20230417/vremya-ch-utechka-dokumentov-pentagona-f-35-dlya-rumynii-i-situatsiya-v-artemovske-276804116.html

Время Ч: утечка документов Пентагона, F-35 для Румынии и ситуация в Артемовске

Время Ч: утечка документов Пентагона, F-35 для Румынии и ситуация в Артемовске

Вооруженные силы Украины контролируют лишь малую часть Артемовска, в то время, как российские силы освободили уже почти 80% города 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T12:41+0400

2023-04-17T12:41+0400

2023-04-18T09:41+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему Артемовск уже потерян Украиной? Действительно ли секретные документы Пентагона слил 21-летний сотрудник ВВС США? Почему покупка Румынией американских истребителей-бомбардировщиков F-35 - историческая ошибка? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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