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Время Ч: утечка документов Пентагона, F-35 для Румынии и ситуация в Артемовске
Время Ч: утечка документов Пентагона, F-35 для Румынии и ситуация в Артемовске
Вооруженные силы Украины контролируют лишь малую часть Артемовска, в то время, как российские силы освободили уже почти 80% города 17.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-17T12:41+0400
2023-04-17T12:41+0400
2023-04-18T09:41+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему Артемовск уже потерян Украиной? Действительно ли секретные документы Пентагона слил 21-летний сотрудник ВВС США? Почему покупка Румынией американских истребителей-бомбардировщиков F-35 - историческая ошибка? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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мультимедиа, видео, аналитика, румыния, украина, сша, политика, пентагон, видео
мультимедиа, видео, аналитика, румыния, украина, сша, политика, пентагон, видео
Время Ч: утечка документов Пентагона, F-35 для Румынии и ситуация в Артемовске
12:41 17.04.2023 (обновлено: 09:41 18.04.2023)
Вооруженные силы Украины контролируют лишь малую часть Артемовска, в то время, как российские силы освободили уже почти 80% города
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Почему Артемовск уже потерян Украиной? Действительно ли секретные документы Пентагона слил 21-летний сотрудник ВВС США? Почему покупка Румынией американских истребителей-бомбардировщиков F-35 - историческая ошибка?
Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".