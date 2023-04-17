https://sputnik-georgia.ru/20230417/zaklyuchitelnyy-mirovoy-tur-pered-pereryvom-konoba-vystupit-v-tbilisi-276798231.html

Заключительный мировой тур перед перерывом: Konoba выступит в Тбилиси

Заключительный мировой тур перед перерывом: Konoba выступит в Тбилиси

После мирового турне в 2023 году Konoba планирует сделать перерыв в музыкальной карьере 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T19:05+0400

2023-04-17T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Известный бельгийский исполнитель Konoba 20 мая выступит в тбилисском клубе MONO HALL, сообщили организаторы мероприятия. Кроме того, на вечере выступит один из основных участников популярной грузинской хип-хоп группы Tato Rusia. Konoba — бельгийский альтернативный и инди-музыкальный проект, появившийся на большой сцене с 2017 года со своим первым альбомом "Smoke & Mirrors" и синглом "On Our Knees", который набрал более 70 миллионов прослушиваний на различных популярных музыкальных платформах. В 2018 году Konoba продолжил творческую деятельность с продюсером электронной музыки R.O. Они побывали в 10 разных странах за 10 месяцев и создали 10 музыкальных произведений, которые были выпущены позже, в 2019 году, в виде альбома под названием "10". Как отмечает артист, в 2023 году он проведет одно из последних мировых турне, после чего возьмет перерыв в музыкальной карьере. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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