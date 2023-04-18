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Автомобиль сбил школьницу на окраине Тбилиси
Автомобиль сбил школьницу на окраине Тбилиси
Автомобиль сначала врезался в дерево на тротуаре, а затем в подростка, стоявшего неподалеку 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T21:56+0400
2023-04-18T21:56+0400
2023-04-18T22:35+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Неизвестный сбил насмерть школьницу на улице Калоубани в спальном районе Тбилиси и скрылся с места преступления, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, автомобиль сначала врезался в дерево на тротуаре, а затем в подростка, стоявшего неподалеку. Девочка скончалась на месте, а водитель уехал с места происшествия. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, дтп
Автомобиль сбил школьницу на окраине Тбилиси
21:56 18.04.2023 (обновлено: 22:35 18.04.2023)
Автомобиль сначала врезался в дерево на тротуаре, а затем в подростка, стоявшего неподалеку
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Неизвестный сбил насмерть школьницу на улице Калоубани в спальном районе Тбилиси и скрылся с места преступления, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, автомобиль сначала врезался в дерево на тротуаре, а затем в подростка, стоявшего неподалеку.
Девочка скончалась на месте, а водитель уехал с места происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело.