https://sputnik-georgia.ru/20230418/avtomobil-sbil-shkolnitsu-na-okraine-tbilisi-276848122.html

Автомобиль сбил школьницу на окраине Тбилиси

Автомобиль сбил школьницу на окраине Тбилиси

Автомобиль сначала врезался в дерево на тротуаре, а затем в подростка, стоявшего неподалеку 18.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Неизвестный сбил насмерть школьницу на улице Калоубани в спальном районе Тбилиси и скрылся с места преступления, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, автомобиль сначала врезался в дерево на тротуаре, а затем в подростка, стоявшего неподалеку. Девочка скончалась на месте, а водитель уехал с места происшествия. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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