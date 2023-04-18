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Экономист Антонов: цифровые валюты выгодны всем странам, кроме США
Экономист Антонов: цифровые валюты выгодны всем странам, кроме США
Центробанки по всему миру заинтересованы в постепенном переходе мировой экономики на цифровые валюты 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T15:49+0400
2023-04-18T15:49+0400
2023-04-18T15:49+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Алексей Антонов. Что такое цифровой рубль, и заместит ли он привычные деньги? Когда Россия и другие страны смогут рассчитываться друг с другом в цифровых валютах? Почему переход на такой вид расчетов опасен для США? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, экономика, в мире, сша, видео
мультимедиа, видео, экономика, в мире, сша, видео
Экономист Антонов: цифровые валюты выгодны всем странам, кроме США
Центробанки по всему миру заинтересованы в постепенном переходе мировой экономики на цифровые валюты
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Алексей Антонов.
Что такое цифровой рубль, и заместит ли он привычные деньги? Когда Россия и другие страны смогут рассчитываться друг с другом в цифровых валютах? Почему переход на такой вид расчетов опасен для США?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.