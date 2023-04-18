https://sputnik-georgia.ru/20230418/ekonomist-antonov-tsifrovye-valyuty-vygodny-vsem-stranam-krome-ssha-276817152.html

Экономист Антонов: цифровые валюты выгодны всем странам, кроме США

Экономист Антонов: цифровые валюты выгодны всем странам, кроме США

Центробанки по всему миру заинтересованы в постепенном переходе мировой экономики на цифровые валюты 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T15:49+0400

2023-04-18T15:49+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Алексей Антонов. Что такое цифровой рубль, и заместит ли он привычные деньги? Когда Россия и другие страны смогут рассчитываться друг с другом в цифровых валютах? Почему переход на такой вид расчетов опасен для США? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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