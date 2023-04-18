https://sputnik-georgia.ru/20230418/ekonomist-tkachenko-podeystvuet-li-na-kazakhstan-sanktsionnyy-shantazh-zapada-276813767.html

Экономист Ткаченко: подействует ли на Казахстан санкционный шантаж Запада?

Экономист Ткаченко: подействует ли на Казахстан санкционный шантаж Запада?

Россия и страны СНГ будут совместно развивать транспортную инфраструктуру, чтобы уменьшить сроки перевозки грузов 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T11:41+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко. Это особенно важно для доставки продуктов питания, торговля которыми между Россией и странами СНГ с каждым годом все активнее растет, отметил он. В каких еще сферах сотрудничают Россия и страны ближнего зарубежья? Поддадутся ли Казахстан и другие страны, которые тесно связаны с Россией, на санкционный шантаж Запада? Когда страны СНГ и весь мир откажутся от доллара? Какое будущее для мировой экономики предсказывают в МВФ? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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мультимедиа, видео, снг, в мире, казахстан, мвф, россия, видео