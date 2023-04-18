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"Это возможно": Маск заявил об угрозе гибели человечества от искусственного интеллекта
"Это возможно": Маск заявил об угрозе гибели человечества от искусственного интеллекта
Маск утверждает, что в технологии ИИ есть потенциал не только для хорошего, но и для плохого 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T11:40+0400
2023-04-18T11:40+0400
2023-04-18T11:40+0400
илон маск
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Искусственный интеллект неотвратимо будет контролировать сам себя и обладать потенциалом "уничтожить человечество", хотя это и будет отличаться от сюжета "Терминатора", заявил американский миллиардер Илон Маск.Так Маск прокомментировал тему возможности появления ИИ, который нельзя будет отключить, поскольку он будет контролировать сам себя. Маск призвал быстрее начать регулировать сферу и создать ответственное за это ведомство. "Регулировать что-то пытаются только после того, как происходит плохое. Если в сфере ИИ такое произойдет, может быть уже слишком поздно, контроль будет у ИИ", – отметил бизнесмен.По его словам, работающий не по задумке ИИ более опасен, чем плохие машины или самолеты, поскольку обладает потенциалом "уничтожить человечество". Маск подчеркнул, что это произойдет не совсем по сценарию "Терминатора", так как "разумная" составляющая ИИ будет в дата-центрах, а обладающие сознанием машины-убийцы – это финальный сюжетный поворот. "Роботы – это конечный фактор", – сказал Маск.Миллиардер утверждает, что в технологической сфере есть сторонники скорейшей разработки супер ИИ. Так Маск рассказал, что одним них является сооснователь Google Ларри Пейдж. По словам Маска, в их личных разговорах и даже публично тот озвучивал идеи о "цифровом боге". Маск уверен, что в технологии искусственного интеллекта есть потенциал не только для хорошего, но и для плохого. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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илон маск, в мире, новости, технологии
илон маск, в мире, новости, технологии
"Это возможно": Маск заявил об угрозе гибели человечества от искусственного интеллекта
Маск утверждает, что в технологии ИИ есть потенциал не только для хорошего, но и для плохого
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik.
Искусственный интеллект неотвратимо будет контролировать сам себя и обладать потенциалом "уничтожить человечество", хотя это и будет отличаться от сюжета "Терминатора", заявил
американский миллиардер Илон Маск.
"Это возможно. Все к тому и идет, совершенно точно", – сказал Маск в интервью Fox News.
Так Маск прокомментировал тему возможности появления ИИ, который нельзя будет отключить, поскольку он будет контролировать сам себя. Маск призвал быстрее начать регулировать сферу и создать ответственное за это ведомство.
"Регулировать что-то пытаются только после того, как происходит плохое. Если в сфере ИИ такое произойдет, может быть уже слишком поздно, контроль будет у ИИ", – отметил бизнесмен.
По его словам, работающий не по задумке ИИ более опасен, чем плохие машины или самолеты, поскольку обладает потенциалом "уничтожить человечество".
Маск подчеркнул, что это произойдет не совсем по сценарию "Терминатора", так как "разумная" составляющая ИИ будет в дата-центрах, а обладающие сознанием машины-убийцы – это финальный сюжетный поворот. "Роботы – это конечный фактор", – сказал Маск.
Миллиардер утверждает, что в технологической сфере есть сторонники скорейшей разработки супер ИИ. Так Маск рассказал, что одним них является сооснователь Google Ларри Пейдж. По словам Маска, в их личных разговорах и даже публично тот озвучивал идеи о "цифровом боге".
"Мне показалось, что он недостаточно серьезно относится к безопасности ИИ. Он, кажется, хочет увидеть сверх ИИ как можно скорее, по сути цифрового бога", – сказал Маск.
Маск уверен, что в технологии искусственного интеллекта есть потенциал не только для хорошего, но и для плохого.