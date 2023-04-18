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Грузинская скрипачка Лиза Батиашвили проводит тур по Европе

Грузинская скрипачка Лиза Батиашвили проводит тур по Европе

Выступления музыканта запланированы в городах Франции, Германии и Австрии 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Проживающая в Германии известная грузинская скрипачка Лиза Батиашвили проводит концертный тур по городам Франции, Германии и Австрии. Батиашвили уже выступила во французском городе Бордо 17 апреля. Предстоят выступления в Эльбской филармонии в Гамбурге 19 апреля, в зале Филармонии Берлина 20 апреля, во Дворце Эстерхази города Айзенштадт 22 апреля и в австрийском городе Брегенц 24 апреля. Помимо этого грузинская скрипачка анонсировала еще один концерт в Берлине 14 мая. Лиза Батиашвили в 1991 году вместе с семьей переехала в Германию, где училась в Гамбургской высшей школе музыки и театра (Hochschule fur Musik und Theater Hamburg). В 2001 году выпустила первый альбом с произведениями Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта и Иоганнеса Брамса. Для Батиашвили написан скрипичный концерт Магнуса Линдберга, который она впервые исполнила в 2006 году в Швеции и США. В 1995 году Лиза Батиашвили была удостоена второй премии на Международном конкурсе скрипачей имени Сибелиуса. За участие в Бетховенском фестивале в Бонне была удостоена Бетховенского кольца (2006). В 2009 году стала лауреатом премии Академии Киджи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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