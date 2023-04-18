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Грузинский суп-харчо попал в рейтинг лучших блюд мира
Грузинский суп-харчо попал в рейтинг лучших блюд мира
Рейтинг TasteAtlas составлен по оценке гурманов и гастрономов 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T10:07+0400
2023-04-18T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Суп-харчо попал в список лучших блюд мира кулинарного путеводителя TasteAtlas. TasteAtlas опубликовал рейтинг 50 самых лучших блюд, в котором суп-харчо занял 28-ю позицию. "Харчо — сытный грузинский суп с говядиной или курицей, грецкими орехами и рисом. Его традиционно приправляют смесью из грузинских специй под названием хмели-сунели (сочетание сушеного голубого пажитника, лепестков календулы, базилика, петрушки, укропа, кориандра, лаврового листа и красного перца) и сливовым соусом ткемали)", - рассказывает TasteAtlas. В кулинарном путеводителе отмечено, что суп настолько популярен, что почти в каждой семье есть своя вариация и рецепт. Подавать харчо рекомендуется горячим, украсив его свежей нарезанной кинзой. Помимо грузинского супа-харчо, в рейтинг попали такие блюда, как турецкий крем-суп с чечевицей, норвежский рыбный суп (Fiskesuppe), болгарский торатор, японский рамэн, парагвайский бори-бори, польский журек и другие. Рейтинг TasteAtlas составлен по оценке гурманов и гастрономов. На платформе TasteAtlas представлено более десяти тысяч традиционных блюд и напитков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузинский суп-харчо попал в рейтинг лучших блюд мира
10:07 18.04.2023 (обновлено: 10:09 18.04.2023)
Рейтинг TasteAtlas составлен по оценке гурманов и гастрономов
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Суп-харчо попал в список лучших блюд мира кулинарного путеводителя TasteAtlas.
TasteAtlas опубликовал
рейтинг 50 самых лучших блюд, в котором суп-харчо занял 28-ю позицию.
"Харчо — сытный грузинский суп с говядиной или курицей, грецкими орехами и рисом. Его традиционно приправляют смесью из грузинских специй под названием хмели-сунели (сочетание сушеного голубого пажитника, лепестков календулы, базилика, петрушки, укропа, кориандра, лаврового листа и красного перца) и сливовым соусом ткемали)", - рассказывает TasteAtlas.
В кулинарном путеводителе отмечено, что суп настолько популярен, что почти в каждой семье есть своя вариация и рецепт. Подавать харчо рекомендуется горячим, украсив его свежей нарезанной кинзой.
Помимо грузинского супа-харчо, в рейтинг попали такие блюда, как турецкий крем-суп с чечевицей, норвежский рыбный суп (Fiskesuppe), болгарский торатор, японский рамэн, парагвайский бори-бори, польский журек и другие.
Рейтинг TasteAtlas составлен по оценке гурманов и гастрономов. На платформе TasteAtlas представлено более десяти тысяч традиционных блюд и напитков.