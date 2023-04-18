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Медведев: Запад, по сути, намекает на будущий ядерный конфликт РФ с НАТО
Медведев: Запад, по сути, намекает на будущий ядерный конфликт РФ с НАТО
Главы МИД G7 в совместном заявлении вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T22:24+0400
2023-04-18T22:24+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Запад требует от России выдать какие-то гарантии про ядерное оружие, но при этом, по сути, намекает на будущий ядерный конфликт РФ с НАТО, заявил заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков.Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве.Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не указал, кто бомбил Японию, а также не принес каких-либо извинений.Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, политика, сша, япония, дмитрий медведев, нато, g7
Медведев: Запад, по сути, намекает на будущий ядерный конфликт РФ с НАТО
22:24 18.04.2023 (обновлено: 22:53 18.04.2023)
Главы МИД G7 в совместном заявлении вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Запад требует от России выдать какие-то гарантии про ядерное оружие, но при этом, по сути, намекает на будущий ядерный конфликт РФ с НАТО, заявил заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков.
"Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет "ложную информацию" по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но, по сути, намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не указал, кто бомбил Японию, а также не принес каких-либо извинений.
Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.