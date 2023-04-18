https://sputnik-georgia.ru/20230418/medvedev-zapad-po-suti-namekaet-na-buduschiy-yadernyy-konflikt-rf-s-nato-276848300.html

Медведев: Запад, по сути, намекает на будущий ядерный конфликт РФ с НАТО

Медведев: Запад, по сути, намекает на будущий ядерный конфликт РФ с НАТО

Главы МИД G7 в совместном заявлении вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T22:24+0400

2023-04-18T22:24+0400

2023-04-18T22:53+0400

россия

новости

в мире

политика

сша

япония

дмитрий медведев

нато

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/01/265664162_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_0fb457b1c7ebe5e8b9a61e8d727c6916.jpg

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Запад требует от России выдать какие-то гарантии про ядерное оружие, но при этом, по сути, намекает на будущий ядерный конфликт РФ с НАТО, заявил заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков.Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве.Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не указал, кто бомбил Японию, а также не принес каких-либо извинений.Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

япония

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, в мире, политика, сша, япония, дмитрий медведев, нато, g7