https://sputnik-georgia.ru/20230418/mikautadze-pomozhet-metsu-pereyti-v-vysshiy-divizion-chempionata-frantsii-276812736.html
Микаутадзе поможет "Мецу" перейти в высший дивизион чемпионата Франции
Микаутадзе поможет "Мецу" перейти в высший дивизион чемпионата Франции
Грузинский форвард "Меца" в текущем сезоне забил 17 голов и сделал семь результативных передач 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T12:27+0400
2023-04-18T12:27+0400
2023-04-18T12:26+0400
футбол
георгий микаутадзе
франция
спорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251139982_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bbba8027a5d46dbf85d782f04de7feca.jpg
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Нападающий французского "Меца" и футбольной сборной Грузии Георгий Микаутадзе пока не думает о переходе в другой клуб, а собирается помочь команде вернуться в высший дивизион – Лигу 1, рассказал футболист в интервью Bein Sport. Грузинский форвард "Меца" в текущем сезоне забил 17 голов и сделал семь результативных передач. Микаутадзе в матче последнего тура Лиги 2 забил два гола в ворота "Бодо", где играет еще один грузинский форвард – Зурико Давиташвили. В конце встречи Микаутадзе был признан лучшим игроком матча. "Мец" сократил отставание от "Бордо", идущего на втором месте, до одного очка. В Лигу 1 по итогам сезона пройдут две команды, занявшие первое и второе место в Лиге 2. Микаутадзе, которому 22 года, присоединился к "Мецу" в 2017 году. Он является воспитанником французской футбольной школы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251139982_32:0:997:724_1920x0_80_0_0_0e65a4d360e5abbc3227d46d33571c74.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
футбол, георгий микаутадзе, франция, спорт, новости
футбол, георгий микаутадзе, франция, спорт, новости
Микаутадзе поможет "Мецу" перейти в высший дивизион чемпионата Франции
Грузинский форвард "Меца" в текущем сезоне забил 17 голов и сделал семь результативных передач
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Нападающий французского "Меца" и футбольной сборной Грузии Георгий Микаутадзе пока не думает о переходе в другой клуб, а собирается помочь команде вернуться в высший дивизион – Лигу 1, рассказал футболист в интервью Bein Sport.
Грузинский форвард "Меца" в текущем сезоне забил 17 голов и сделал семь результативных передач.
"Что касается моего будущего, то контракт с "Мецем" у меня до 2026 года. Сейчас я в этой команде и думаю перейти с ним во французскую Лигу 1. Я не знаю, что произойдет в будущем. Мы увидим это после окончания сезона. Пока у нас другие цели", – говорит Георгий Микаутадзе.
Микаутадзе в матче последнего тура Лиги 2 забил два гола в ворота "Бодо", где играет еще один грузинский форвард – Зурико Давиташвили. В конце встречи Микаутадзе был признан лучшим игроком матча.
"Мец" сократил отставание от "Бордо", идущего на втором месте, до одного очка. В Лигу 1 по итогам сезона пройдут две команды, занявшие первое и второе место в Лиге 2.
Микаутадзе, которому 22 года, присоединился к "Мецу" в 2017 году. Он является воспитанником французской футбольной школы.