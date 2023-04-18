https://sputnik-georgia.ru/20230418/mikautadze-pomozhet-metsu-pereyti-v-vysshiy-divizion-chempionata-frantsii-276812736.html

Микаутадзе поможет "Мецу" перейти в высший дивизион чемпионата Франции

Микаутадзе поможет "Мецу" перейти в высший дивизион чемпионата Франции

Грузинский форвард "Меца" в текущем сезоне забил 17 голов и сделал семь результативных передач 18.04.2023, Sputnik Грузия

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футбол

георгий микаутадзе

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Нападающий французского "Меца" и футбольной сборной Грузии Георгий Микаутадзе пока не думает о переходе в другой клуб, а собирается помочь команде вернуться в высший дивизион – Лигу 1, рассказал футболист в интервью Bein Sport. Грузинский форвард "Меца" в текущем сезоне забил 17 голов и сделал семь результативных передач. Микаутадзе в матче последнего тура Лиги 2 забил два гола в ворота "Бодо", где играет еще один грузинский форвард – Зурико Давиташвили. В конце встречи Микаутадзе был признан лучшим игроком матча. "Мец" сократил отставание от "Бордо", идущего на втором месте, до одного очка. В Лигу 1 по итогам сезона пройдут две команды, занявшие первое и второе место в Лиге 2. Микаутадзе, которому 22 года, присоединился к "Мецу" в 2017 году. Он является воспитанником французской футбольной школы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, георгий микаутадзе, франция, спорт, новости