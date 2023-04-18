https://sputnik-georgia.ru/20230418/prezident-napoli-otobedal-s-agentom-kvaratskheliya-v-preddverii-matcha-s-milanom-276815509.html

Президент "Наполи" отобедал с агентом Кварацхелия в преддверии матча с "Миланом"

Президент "Наполи" отобедал с агентом Кварацхелия в преддверии матча с "Миланом"

На встрече обсуждался вопрос о продлении контракта, утверждают СМИ 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T13:39+0400

2023-04-18T13:39+0400

2023-04-18T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис встретился с агентом грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия Мамукой Джугели за обедом накануне матча с "Миланом" в 1/4 Лиги чемпионов УЕФА , сообщает Area Napoli. Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта. По словам автора статьи, почти мгновенно Кварацхелия стал выдающимся игроком "Наполи" и приблизил клуб к долгожданному чемпионству. "Хвича показал, что неважно, играл ли ты в лиге ниже чемпионата Италии, главное – класс, а у грузина высокий класс. За время своего недолгого пребывания в "Наполи" Хвича приблизил клуб к мечте о победе в чемпионате Италии, о которой в Неаполе мечтали 33 года", – написал автор. Все чаще в европейской спортивной прессе появляется информация о возможном переходе Кварацхелия в один из ведущих европейских футбольных клубов – мадридский "Реал", английские "Ливерпуль", "Арсенал" или "Манчестер Сити". Между тем, итальянские инсайдеры ранее писали, что руководство клуба собирается продлить контракт с Кварой до 2028 года. Зарплата Кварацхелия, согласно новому контракту, вырастет с 1 млн евро до 2,5 млн в год. Самый высокооплачиваемый игрок команды Виктор Осимхен, для сравнения, получает 5 млн евро в год, учитывая бонусы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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