https://sputnik-georgia.ru/20230418/prezident-napoli-otobedal-s-agentom-kvaratskheliya-v-preddverii-matcha-s-milanom-276815509.html
Президент "Наполи" отобедал с агентом Кварацхелия в преддверии матча с "Миланом"
Президент "Наполи" отобедал с агентом Кварацхелия в преддверии матча с "Миланом"
На встрече обсуждался вопрос о продлении контракта, утверждают СМИ 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T13:39+0400
2023-04-18T13:39+0400
2023-04-18T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис встретился с агентом грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия Мамукой Джугели за обедом накануне матча с "Миланом" в 1/4 Лиги чемпионов УЕФА , сообщает Area Napoli. Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта. По словам автора статьи, почти мгновенно Кварацхелия стал выдающимся игроком "Наполи" и приблизил клуб к долгожданному чемпионству. "Хвича показал, что неважно, играл ли ты в лиге ниже чемпионата Италии, главное – класс, а у грузина высокий класс. За время своего недолгого пребывания в "Наполи" Хвича приблизил клуб к мечте о победе в чемпионате Италии, о которой в Неаполе мечтали 33 года", – написал автор. Все чаще в европейской спортивной прессе появляется информация о возможном переходе Кварацхелия в один из ведущих европейских футбольных клубов – мадридский "Реал", английские "Ливерпуль", "Арсенал" или "Манчестер Сити". Между тем, итальянские инсайдеры ранее писали, что руководство клуба собирается продлить контракт с Кварой до 2028 года. Зарплата Кварацхелия, согласно новому контракту, вырастет с 1 млн евро до 2,5 млн в год. Самый высокооплачиваемый игрок команды Виктор Осимхен, для сравнения, получает 5 млн евро в год, учитывая бонусы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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италия, неаполь, новости, спорт, грузия, уефа, футбол, хвича кварацхелия
италия, неаполь, новости, спорт, грузия, уефа, футбол, хвича кварацхелия
Президент "Наполи" отобедал с агентом Кварацхелия в преддверии матча с "Миланом"
На встрече обсуждался вопрос о продлении контракта, утверждают СМИ
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik.
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис встретился с агентом грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия Мамукой Джугели за обедом накануне матча с "Миланом" в 1/4 Лиги чемпионов УЕФА , сообщает
Area Napoli.
Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта.
"Накануне матча "Наполи" - "Милан" президент "Наполи" обедал с грузинским агентом Мамукой Джугели. Разумеется, обсуждался и вопрос о продлении контракта. Можно почти с уверенностью сказать, что Хвича будет играть в "Наполи" в следующем сезоне", – утверждает Area Napoli и публикует фото Джугели и Де Лаурентиса.
По словам автора статьи, почти мгновенно Кварацхелия стал выдающимся игроком "Наполи" и приблизил клуб к долгожданному чемпионству.
"Хвича показал, что неважно, играл ли ты в лиге ниже чемпионата Италии, главное – класс, а у грузина высокий класс. За время своего недолгого пребывания в "Наполи" Хвича приблизил клуб к мечте о победе в чемпионате Италии, о которой в Неаполе мечтали 33 года", – написал автор.
Все чаще в европейской спортивной прессе появляется информация о возможном переходе Кварацхелия в один из ведущих европейских футбольных клубов – мадридский "Реал", английские "Ливерпуль", "Арсенал" или "Манчестер Сити".
Между тем, итальянские инсайдеры ранее писали, что руководство клуба собирается продлить контракт с Кварой до 2028 года.
Зарплата Кварацхелия, согласно новому контракту, вырастет с 1 млн евро до 2,5 млн в год. Самый высокооплачиваемый игрок команды Виктор Осимхен, для сравнения, получает 5 млн евро в год, учитывая бонусы.