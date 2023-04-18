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Работы художника Георгия Шаликашвили выставят в Нью-Йорке
Работы художника Георгия Шаликашвили выставят в Нью-Йорке
Георгий разрабатывает визуальный язык, который, по его мнению, может воздействовать на сознание, отмечают в Школе визуальных искусств 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T14:40+0400
2023-04-18T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Работы проживающего в США грузинского художника Георгия Шаликашвили выставят в галерее района Челси в Нью-Йорке 27 апреля, говорится на сайте организаторов мероприятия.Экспозиция пройдет в весенней открытой студии Школы визуальных искусств (School of Visual Arts), в рамках творческой программы учебного заведения.Гиоргий Шаликашвили – визуальный художник из Тбилиси. Родился в семье живописцев и поэтому рисовал с раннего детства. Георгий получил степень бакалавра искусств в Тбилисской государственной академии в 2015 году. Является лауреатом премии Цинандали и участником множества выставок."Боги подмигивают богам" - в Тбилиси открылась медитативная выставка >>Шаликашвили работает в различных техниках, включая холст, масло, печать, смешанную технику и инсталляцию. Его работы в основном представляют собой абстрактные пейзажи. Оригинальные формы, узоры, перекрещивающиеся силуэты и цвета в творчестве Георгия Шаликашвили подразумевают связь между человеческим опытом и абстрактным миром, отмечают организаторы."Георгий разрабатывает визуальный язык, который, по его мнению, может воздействовать на сознание", – говорится в анонсе выставки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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анонсы , нью-йорк, сша, тбилиси, культура, грузия, новости, выставка, грузинские художники
анонсы , нью-йорк, сша, тбилиси, культура, грузия, новости, выставка, грузинские художники
Работы художника Георгия Шаликашвили выставят в Нью-Йорке
Георгий разрабатывает визуальный язык, который, по его мнению, может воздействовать на сознание, отмечают в Школе визуальных искусств
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik.
Работы проживающего в США грузинского художника Георгия Шаликашвили выставят в галерее района Челси в Нью-Йорке 27 апреля, говорится на сайте
организаторов мероприятия.
Экспозиция пройдет в весенней открытой студии Школы визуальных искусств (School of Visual Arts), в рамках творческой программы учебного заведения.
Гиоргий Шаликашвили – визуальный художник из Тбилиси. Родился в семье живописцев и поэтому рисовал с раннего детства.
Георгий получил степень бакалавра искусств в Тбилисской государственной академии в 2015 году. Является лауреатом премии Цинандали и участником множества выставок.
Шаликашвили работает в различных техниках, включая холст, масло, печать, смешанную технику и инсталляцию. Его работы в основном представляют собой абстрактные пейзажи.
Оригинальные формы, узоры, перекрещивающиеся силуэты и цвета в творчестве Георгия Шаликашвили подразумевают связь между человеческим опытом и абстрактным миром, отмечают организаторы.
"Георгий разрабатывает визуальный язык, который, по его мнению, может воздействовать на сознание", – говорится в анонсе выставки.