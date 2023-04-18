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Шедевры грузинской киномузыки прозвучат в Тбилиси в апреле
Шедевры грузинской киномузыки прозвучат в Тбилиси в апреле
Путешествие в мир грузинской киномузыки пройдет в сопровождении маэстро Николоза Рачвели 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T14:00+0400
2023-04-18T14:00+0400
2023-04-18T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Концерт "Шедевры грузинской киномузыки – карта памяти # 2" состоится на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) 22 апреля, говорится в сообщении организаторов. "Путешествие" в мир грузинской киномузыки пройдет в сопровождении маэстро, дирижера, пианиста и композитора Николоза Рачвели, Национального симфонического оркестра и признанных солистов. Отмечается, что вечер будет посвящен музыканту легендарного "Голубого трио" Тамаза Сепертеладзе, который скончался в марте 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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анонсы , николоз рачвели, тбилиси, культура, грузия, новости
анонсы , николоз рачвели, тбилиси, культура, грузия, новости
Шедевры грузинской киномузыки прозвучат в Тбилиси в апреле
Путешествие в мир грузинской киномузыки пройдет в сопровождении маэстро Николоза Рачвели
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik.
Концерт "Шедевры грузинской киномузыки – карта памяти # 2" состоится на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) 22 апреля, говорится в сообщении
организаторов.
"Шедевры грузинской киномузыки – карта памяти # 2" – это уникальный проект, сочетающий в себе редкие нотные и изобразительные архивные материалы. В одном музыкальном спектакле можно будет насладиться творческим наследием легендарных грузинских композиторов и режиссеров.
"Путешествие" в мир грузинской киномузыки пройдет в сопровождении маэстро, дирижера, пианиста и композитора Николоза Рачвели, Национального симфонического оркестра и признанных солистов.
Отмечается, что вечер будет посвящен музыканту легендарного "Голубого трио" Тамаза Сепертеладзе, который скончался в марте 2023 года.