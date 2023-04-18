https://sputnik-georgia.ru/20230418/shedevry-gruzinskoy-kinomuzyki-prozvuchat-v-tbilisi-v-aprele-276815748.html

Шедевры грузинской киномузыки прозвучат в Тбилиси в апреле

Шедевры грузинской киномузыки прозвучат в Тбилиси в апреле

Путешествие в мир грузинской киномузыки пройдет в сопровождении маэстро Николоза Рачвели 18.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Концерт "Шедевры грузинской киномузыки – карта памяти # 2" состоится на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) 22 апреля, говорится в сообщении организаторов. "Путешествие" в мир грузинской киномузыки пройдет в сопровождении маэстро, дирижера, пианиста и композитора Николоза Рачвели, Национального симфонического оркестра и признанных солистов. Отмечается, что вечер будет посвящен музыканту легендарного "Голубого трио" Тамаза Сепертеладзе, который скончался в марте 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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анонсы , николоз рачвели, тбилиси, культура, грузия, новости