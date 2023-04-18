https://sputnik-georgia.ru/20230418/shestvie-bessmertnogo-polka-otmenili-v-rossii-v-2023-godu-276843211.html

Шествие "Бессмертного полка" отменили в России в 2023 году

Шествие "Бессмертного полка" отменили в России в 2023 году

Организаторы акции заявили о ее проведении в виртуальном формате 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T18:39+0400

2023-04-18T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Шествие "Бессмертный полк" в традиционном, очном формате в этом году в российской столице проводиться не будет. Организаторы акции не подавали заявку на шествие в Москве, заявила РИА Новости сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева."В связи с безопасностью принято решение использовать максимально различные форматы шествия "Бессмертный полк", – уточнила она.Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" призвали россиян клеить 9 мая фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей.По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, несмотря на смену формата, мероприятие не потеряет своей популярности среди россиян."Альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно", – сказал Песков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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