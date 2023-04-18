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Шествие "Бессмертного полка" отменили в России в 2023 году
Шествие "Бессмертного полка" отменили в России в 2023 году
Организаторы акции заявили о ее проведении в виртуальном формате 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T18:39+0400
2023-04-18T18:39+0400
2023-04-18T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Шествие "Бессмертный полк" в традиционном, очном формате в этом году в российской столице проводиться не будет. Организаторы акции не подавали заявку на шествие в Москве, заявила РИА Новости сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева."В связи с безопасностью принято решение использовать максимально различные форматы шествия "Бессмертный полк", – уточнила она.Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" призвали россиян клеить 9 мая фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей.По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, несмотря на смену формата, мероприятие не потеряет своей популярности среди россиян."Альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно", – сказал Песков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, политика, бессмертный полк
россия, новости, в мире, политика, бессмертный полк
Шествие "Бессмертного полка" отменили в России в 2023 году
Организаторы акции заявили о ее проведении в виртуальном формате
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik.
Шествие "Бессмертный полк" в традиционном, очном формате в этом году в российской столице проводиться не будет. Организаторы акции не подавали заявку на шествие в Москве, заявила РИА Новости
сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.
"В связи с безопасностью принято решение использовать максимально различные форматы шествия "Бессмертный полк", – уточнила она.
На пресс-конференции, прошедшей во вторник в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", организаторы акции заявили о ее проведении в виртуальном формате, а внесение данных ветеранов в онлайн-базу уже сейчас доступно всем. Также будет работать проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.
Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" призвали россиян клеить 9 мая фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, несмотря на смену формата, мероприятие не потеряет своей популярности среди россиян.
"Альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно", – сказал Песков.