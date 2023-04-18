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Симоньян предложила обменять Ассанжа на Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича
Симоньян предложила обменять Ассанжа на Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича
Симоньян призвала спасти "одну полезную жизнь ценой трех вредных" 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T20:54+0400
2023-04-18T20:54+0400
2023-04-18T21:15+0400
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ТБИЛИСИ 18 апр — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, осужденного за госизмену Владимира Кара-Мурзу* и подозреваемого в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Поменяйте Уилана, Кара-Мурзу и Гершковича на Ассанжа. Меньше, чем за троих, они его не отдадут. Спасите одну полезную жизнь ценой трех вредных", – написала она в телеграм-канале.Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. Ему грозит 175 лет тюрьмы в США. Там 51-летний австралиец обвиняется в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США.Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. У Кара-Мурзы двойное гражданство: он является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в США.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.*признан в РФ иноагентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, россия, сша, великобритания, джулиан ассанж, маргарита симоньян, wikileaks, sputnik
в мире, новости, политика, россия, сша, великобритания, джулиан ассанж, маргарита симоньян, wikileaks, sputnik
Симоньян предложила обменять Ассанжа на Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича
20:54 18.04.2023 (обновлено: 21:15 18.04.2023)
Симоньян призвала спасти "одну полезную жизнь ценой трех вредных"
ТБИЛИСИ 18 апр — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, осужденного за госизмену Владимира Кара-Мурзу* и подозреваемого в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"Поменяйте Уилана, Кара-Мурзу и Гершковича на Ассанжа. Меньше, чем за троих, они его не отдадут. Спасите одну полезную жизнь ценой трех вредных", – написала она в телеграм-канале.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. Ему грозит 175 лет тюрьмы в США. Там 51-летний австралиец обвиняется в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. У Кара-Мурзы двойное гражданство: он является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в США.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
*признан в РФ иноагентом.