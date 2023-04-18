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Стрельба в Иерусалиме: есть пострадавшие

Стрельба в Иерусалиме: есть пострадавшие

Двое раненых – ультраортодоксальные мужчины, отмечают СМИ 18.04.2023, Sputnik Грузия

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2023-04-18T10:26+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Двое человек получили ранения в ходе стрельбы в Иерусалиме, пишет издание Jerusalem Post.По информации организации неотложной медицинской помощи, два человека получили ранения средней степени тяжести. Обоим была оказана неотложная помощь на месте, позднее их госпитализировали.Согласно данным издания, двое раненых – ультраортодоксальные мужчины."Стрелявший все еще находится на свободе, силы безопасности разыскивают подозреваемого", – сообщает Jerusalem Post.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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