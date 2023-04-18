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Стрельба в Иерусалиме: есть пострадавшие
Стрельба в Иерусалиме: есть пострадавшие
Двое раненых – ультраортодоксальные мужчины, отмечают СМИ 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Двое человек получили ранения в ходе стрельбы в Иерусалиме, пишет издание Jerusalem Post.По информации организации неотложной медицинской помощи, два человека получили ранения средней степени тяжести. Обоим была оказана неотложная помощь на месте, позднее их госпитализировали.Согласно данным издания, двое раненых – ультраортодоксальные мужчины."Стрелявший все еще находится на свободе, силы безопасности разыскивают подозреваемого", – сообщает Jerusalem Post.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, происшествия, иерусалим
в мире, новости, происшествия, иерусалим

Стрельба в Иерусалиме: есть пострадавшие

10:26 18.04.2023 (обновлено: 11:15 18.04.2023)
© AP Photo / Mahmoud IlleanПоследствия стрельбы в Иерусалиме
Последствия стрельбы в Иерусалиме - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
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Двое раненых – ультраортодоксальные мужчины, отмечают СМИ
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Двое человек получили ранения в ходе стрельбы в Иерусалиме, пишет издание Jerusalem Post.

"Во вторник утром в Иерусалиме произошла стрельба возле базы пограничной полиции", – сообщает издание со ссылкой на официального представителя израильской полиции.

По информации организации неотложной медицинской помощи, два человека получили ранения средней степени тяжести. Обоим была оказана неотложная помощь на месте, позднее их госпитализировали.
Согласно данным издания, двое раненых – ультраортодоксальные мужчины.
"Стрелявший все еще находится на свободе, силы безопасности разыскивают подозреваемого", – сообщает Jerusalem Post.
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