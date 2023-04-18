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Убийство в Кахети: 18-летний убил пенсионерку – СМИ

Убийство в Кахети: 18-летний убил пенсионерку – СМИ

По словам соседей, между участниками конфликта уже много лет был спор из-за земельного участка 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T09:32+0400

2023-04-18T09:32+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Молодой человек 18 лет выстрелил из охотничьего ружья в 71-летнюю женщину, в результате полученных ранений она умерла – инцидент произошел накануне ночью в городе Ахмета (Кахети), сообщил телеканал "Мтавари".По словам очевидцев, инциденту предшествовала словесная перепалка, после которой и последовал выстрел. Женщина получила серьезные травмы в области лица и была переведена в больницу, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. Один из соседей утверждает, что убийство произошло случайно, и молодой человек стрелял из оружия вовсе не целенаправленно. Кроме того, по его словам, между обвиняемым и 71-летней женщиной уже несколько лет был конфликт из-за спорного земельного участка.Обвиняемый попытался скрыться с места преступления, однако был задержан полицейскими. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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