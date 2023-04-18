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Улицы Тбилиси станут чище – мэрия запускает новомый проект
Улицы Тбилиси станут чище – мэрия запускает новомый проект
У "Тбилсервис групп" уже 20 машин, предназначенных для мытья улиц 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T12:52+0400
2023-04-18T12:52+0400
2023-04-18T14:43+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
андриа басилая
тбилсервис групп
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Более 100 улиц в Тбилиси - как центральных, так и второстепенных - с 24 апреля будут очищать и мыть с помощью специальной техники, заявил мэр Каха Каладзе на совещании.Очистительные работы будут вестись как на проезжей части, так и на тротуарах. Улицы будут мыть ежедневно с полуночи до 07:30 утра в течение всего летнего сезона. Исключение составят дождливые дни. Мэр Тбилиси поручил своему заместителю Андриа Басилая подсчитать, какое количество техники необходимо для очистки улиц, чтобы уже 24 апреля приступить к работам. При необходимости мэрия может воспользоваться пожарной техникой Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, чтобы очистить как можно больше улиц Тбилиси, отметил Каладзе."У нас были подобные мероприятия в предыдущие годы, но нужно отметить, что у "Тбилсервис групп" не было соответствующего технического оборудования для того, чтобы это приняло масштабный и систематический характер", – заявил заместитель мэра. Сейчас мы приобрели необходимую технику и готовы к началу очистительных работ, отметил он. Мэр поручил директору компании столичной Службы очистки "Тбилсервис групп" Давиду Пачулия особое внимание уделить территориям около мусорных баков, так как эта проблема беспокоит жителей столицы. Как отметил глава муниципальной компании "Тбилсервис групп" Давид Пачулия, благодаря новой технике будут очищены не только улицы, но и пандусы, мосты и тоннели."В этом году у нас положение лучше, чем в прошлом году. Мы приобрели 15 единиц исправной техники, и теперь у нас 20 единиц исправной техники, с которой мы встречаем лето", – сказал Пачулия. Мэр пообещал предоставить информацию об очистительных работах, когда "Тбилсервис групп" приступит к их выполнению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, андриа басилая, тбилсервис групп
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, андриа басилая, тбилсервис групп
Улицы Тбилиси станут чище – мэрия запускает новомый проект
12:52 18.04.2023 (обновлено: 14:43 18.04.2023)
У "Тбилсервис групп" уже 20 машин, предназначенных для мытья улиц
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Более 100 улиц в Тбилиси - как центральных, так и второстепенных - с 24 апреля будут очищать и мыть с помощью специальной техники, заявил мэр Каха Каладзе на совещании.
Очистительные работы будут вестись как на проезжей части, так и на тротуарах. Улицы будут мыть ежедневно с полуночи до 07:30 утра в течение всего летнего сезона. Исключение составят дождливые дни.
"С понедельника у нас будет хорошая погода, мы можем начать осуществление указанных работ, цель которых – мытье и очистка улиц. Это должно происходить систематически, особенно в жаркие летние дни", – заявил мэр.
Мэр Тбилиси поручил своему заместителю Андриа Басилая подсчитать, какое количество техники необходимо для очистки улиц, чтобы уже 24 апреля приступить к работам.
При необходимости мэрия может воспользоваться пожарной техникой Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, чтобы очистить как можно больше улиц Тбилиси, отметил Каладзе.
"У нас были подобные мероприятия в предыдущие годы, но нужно отметить, что у "Тбилсервис групп" не было соответствующего технического оборудования для того, чтобы это приняло масштабный и систематический характер", – заявил заместитель мэра.
Сейчас мы приобрели необходимую технику и готовы к началу очистительных работ, отметил он.
Мэр поручил директору компании столичной Службы очистки "Тбилсервис групп" Давиду Пачулия особое внимание уделить территориям около мусорных баков, так как эта проблема беспокоит жителей столицы.
Как отметил глава муниципальной компании "Тбилсервис групп" Давид Пачулия, благодаря новой технике будут очищены не только улицы, но и пандусы, мосты и тоннели.
"В этом году у нас положение лучше, чем в прошлом году. Мы приобрели 15 единиц исправной техники, и теперь у нас 20 единиц исправной техники, с которой мы встречаем лето", – сказал Пачулия.
Мэр пообещал предоставить информацию об очистительных работах, когда "Тбилсервис групп" приступит к их выполнению.