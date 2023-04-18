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Уникальная выставка копий грузинских фресок пройдет в Москве

Уникальная выставка копий грузинских фресок пройдет в Москве

Выставка пройдет в рамках празднования Дня Грузинской диаспоры в Доме народов России 18.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Уникальная выставка копий грузинских фресок XII-XIII веков пройдет в Москве с 12 по 19 мая, говорится в сообщении Грузинской федеральной национально-культурной автономии в России. В сообщении отмечается, что выставочный проект, который пройдет в рамках Соглашения о сотрудничестве, заключенного в Москве, может стать началом новой эры взаимодействия в области культуры между Россией и Грузией. Соглашение подписали ИППО президент Грузинской ФНКА в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе, председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин, основатель Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры им. М. Абрамова Светлана Абрамова, генеральный директор ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря Дмитрий Сергеев. Стартом совместной деятельности станет организация выставки уникальных работ Адольфа Овчинникова – копий грузинских фресок XII-XIII веков. Подчеркивается, что уникальность этим работам придает тот факт, что большинство оригиналов древних грузинских фресок, отраженных в копиях, давно утрачены. "Проведение данной выставки – это только первый шаг совместно с нашими партнерами. В дальнейшем нас ждет ряд мероприятий, направленных на светлое будущее для наших детей, будущих поколений", – заявил Давид Цецхладзе. Выставка пройдет в рамках празднования Дня Грузинской диаспоры в Доме народов России (усадьбе Морозовых). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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