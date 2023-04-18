https://sputnik-georgia.ru/20230418/uraza-bayram-kogda-nachinaetsya-prazdnik-razgoveniya-v-2023-276814325.html

Ураза-Байрам: когда начинается праздник Разговения в 2023?

Ураза-Байрам: когда начинается праздник Разговения в 2023?

Ураза-Байрам, или праздник Разговения – второй по значению великий праздник, мусульмане празднуют в честь окончания многодневного поста Рамадан 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T13:20+0400

2023-04-18T13:20+0400

2023-04-18T13:20+0400

справки

религия

ислам

календарь религиозных праздников

религиозный праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24857/87/248578730_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_bd764819db6397920d0c2722f6d5db34.jpg

По мусульманскому календарю праздник Разговения ежегодно начинается в первый день месяца Шавваль. Когда начинается Ураза-Байрам, или праздник Разговения, в 2023 году по григорианскому календарю, читайте в материале Sputnik Грузия. Когда начинается Ураза-Байрам 2023? Мусульмане во всем мире живут по лунному календарю, который на 10 или 11 дней меньше солнечного года, поэтому дни исламских религиозных праздников сдвигаются каждый год относительно григорианского календаря. Да, и сутки начинаются по исламскому календарю с заходом солнца, а не в полночь, как в григорианском. Поэтому священный Рамадан в 2023-м начался 22 марта с закатом солнца и кончается 20 апреля вечером. Следовательно, Ураза-Байрам, или праздник Разговения, который празднуют в честь окончания многодневного поста, в 2023-м начинается 21 апреля. В разных мусульманских странах Рамадан может начинаться в разное время, что зависит от способа астрономического вычисления и прямого наблюдения за лунными фазами. Поэтому и Ураза-Байрам, или праздник Разговения, начинается в разные дни. Разная и продолжительность праздника Разговения – в некоторых странах Ураза-Байрам празднуют только сутки, а в других – три дня. Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , ислам, календарь религиозных праздников, религиозный праздник