Ураза-Байрам: когда начинается праздник Разговения в 2023?
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкПрямая трансляция праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid/
Ураза-Байрам, или праздник Разговения – второй по значению великий праздник, мусульмане празднуют в честь окончания многодневного поста Рамадан
По мусульманскому календарю праздник Разговения ежегодно начинается в первый день месяца Шавваль.
Когда начинается Ураза-Байрам, или праздник Разговения, в 2023 году по григорианскому календарю, читайте в материале Sputnik Грузия.
Когда начинается Ураза-Байрам 2023?
Мусульмане во всем мире живут по лунному календарю, который на 10 или 11 дней меньше солнечного года, поэтому дни исламских религиозных праздников сдвигаются каждый год относительно григорианского календаря.
Да, и сутки начинаются по исламскому календарю с заходом солнца, а не в полночь, как в григорианском.
© photo: Sputnik / Evgeniy Epanchintsev / Перейти в фотобанкПредседатель Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Забайкальского края, муфтий Алмаз Салахов во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн в Читинской соборной мечети
Председатель Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Забайкальского края, муфтий Алмаз Салахов во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн в Читинской соборной мечети
© photo: Sputnik / Evgeniy Epanchintsev/
Поэтому священный Рамадан в 2023-м начался 22 марта с закатом солнца и кончается 20 апреля вечером.
Следовательно, Ураза-Байрам, или праздник Разговения, который празднуют в честь окончания многодневного поста, в 2023-м начинается 21 апреля.
В разных мусульманских странах Рамадан может начинаться в разное время, что зависит от способа астрономического вычисления и прямого наблюдения за лунными фазами. Поэтому и Ураза-Байрам, или праздник Разговения, начинается в разные дни.
Разная и продолжительность праздника Разговения – в некоторых странах Ураза-Байрам празднуют только сутки, а в других – три дня.
Материал подготовлен на основе открытых источников