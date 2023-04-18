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https://sputnik-georgia.ru/20230418/uraza-bayram-kogda-nachinaetsya-prazdnik-razgoveniya-v-2023-276814325.html
Ураза-Байрам: когда начинается праздник Разговения в 2023?
Ураза-Байрам: когда начинается праздник Разговения в 2023?
Ураза-Байрам, или праздник Разговения – второй по значению великий праздник, мусульмане празднуют в честь окончания многодневного поста Рамадан 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T13:20+0400
2023-04-18T13:20+0400
справки
религия
ислам
календарь религиозных праздников
религиозный праздник
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По мусульманскому календарю праздник Разговения ежегодно начинается в первый день месяца Шавваль. Когда начинается Ураза-Байрам, или праздник Разговения, в 2023 году по григорианскому календарю, читайте в материале Sputnik Грузия. Когда начинается Ураза-Байрам 2023? Мусульмане во всем мире живут по лунному календарю, который на 10 или 11 дней меньше солнечного года, поэтому дни исламских религиозных праздников сдвигаются каждый год относительно григорианского календаря. Да, и сутки начинаются по исламскому календарю с заходом солнца, а не в полночь, как в григорианском. Поэтому священный Рамадан в 2023-м начался 22 марта с закатом солнца и кончается 20 апреля вечером. Следовательно, Ураза-Байрам, или праздник Разговения, который празднуют в честь окончания многодневного поста, в 2023-м начинается 21 апреля. В разных мусульманских странах Рамадан может начинаться в разное время, что зависит от способа астрономического вычисления и прямого наблюдения за лунными фазами. Поэтому и Ураза-Байрам, или праздник Разговения, начинается в разные дни. Разная и продолжительность праздника Разговения – в некоторых странах Ураза-Байрам празднуют только сутки, а в других – три дня. Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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справки , религия , ислам, календарь религиозных праздников, религиозный праздник
справки , религия , ислам, календарь религиозных праздников, религиозный праздник

Ураза-Байрам: когда начинается праздник Разговения в 2023?

13:20 18.04.2023
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкПрямая трансляция праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани
Прямая трансляция праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2023
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
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Ураза-Байрам, или праздник Разговения – второй по значению великий праздник, мусульмане празднуют в честь окончания многодневного поста Рамадан
По мусульманскому календарю праздник Разговения ежегодно начинается в первый день месяца Шавваль.
Когда начинается Ураза-Байрам, или праздник Разговения, в 2023 году по григорианскому календарю, читайте в материале Sputnik Грузия.

Когда начинается Ураза-Байрам 2023?

Мусульмане во всем мире живут по лунному календарю, который на 10 или 11 дней меньше солнечного года, поэтому дни исламских религиозных праздников сдвигаются каждый год относительно григорианского календаря.
Да, и сутки начинаются по исламскому календарю с заходом солнца, а не в полночь, как в григорианском.
© photo: Sputnik / Evgeniy Epanchintsev / Перейти в фотобанкПредседатель Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Забайкальского края, муфтий Алмаз Салахов во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн в Читинской соборной мечети
Председатель Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Забайкальского края, муфтий Алмаз Салахов во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн в Читинской соборной мечети - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2023
Председатель Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Забайкальского края, муфтий Алмаз Салахов во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн в Читинской соборной мечети
© photo: Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
/
Перейти в фотобанк
Поэтому священный Рамадан в 2023-м начался 22 марта с закатом солнца и кончается 20 апреля вечером.
Следовательно, Ураза-Байрам, или праздник Разговения, который празднуют в честь окончания многодневного поста, в 2023-м начинается 21 апреля.
В разных мусульманских странах Рамадан может начинаться в разное время, что зависит от способа астрономического вычисления и прямого наблюдения за лунными фазами. Поэтому и Ураза-Байрам, или праздник Разговения, начинается в разные дни.
Разная и продолжительность праздника Разговения – в некоторых странах Ураза-Байрам празднуют только сутки, а в других – три дня.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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