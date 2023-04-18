https://sputnik-georgia.ru/20230418/vechnyy-remont-dorog-v-tbilisi-276814070.html

Вечный ремонт дорог в Тбилиси

Вечный ремонт дорог в Тбилиси

В Тбилиси снова ремонтируют центральные дороги. Мэрия города продолжает осуществлять план по благоустройству столицы. Правда, не всем горожанам это удобно. Но... 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T12:28+0400

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карикатуры

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

строительство дороги

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Пробки на центральных улицах Тбилиси – не редкость, даже если это не "час пик". К заторам приводит ремонт дорожного покрытия или замена труб. Сегодня сразу в нескольких районах столицы мэрия проводит работы по благоустройству городской инфраструктуры. Это вызывает недовольство водителей, которые подолгу сидят в пробках. Но приходится потерпеть.

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Sputnik Грузия

дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги