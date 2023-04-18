https://sputnik-georgia.ru/20230418/vechnyy-remont-dorog-v-tbilisi-276814070.html
Вечный ремонт дорог в Тбилиси
Вечный ремонт дорог в Тбилиси
В Тбилиси снова ремонтируют центральные дороги. Мэрия города продолжает осуществлять план по благоустройству столицы. Правда, не всем горожанам это удобно. Но... 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T12:28+0400
2023-04-18T12:28+0400
2023-04-18T12:31+0400
карикатуры
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
строительство дороги
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Пробки на центральных улицах Тбилиси – не редкость, даже если это не "час пик". К заторам приводит ремонт дорожного покрытия или замена труб. Сегодня сразу в нескольких районах столицы мэрия проводит работы по благоустройству городской инфраструктуры. Это вызывает недовольство водителей, которые подолгу сидят в пробках. Но приходится потерпеть.
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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги
дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги
Вечный ремонт дорог в Тбилиси
12:28 18.04.2023 (обновлено: 12:31 18.04.2023)
В Тбилиси снова ремонтируют центральные дороги. Мэрия города продолжает осуществлять план по благоустройству столицы. Правда, не всем горожанам это удобно. Но другого выхода нет
Пробки на центральных улицах Тбилиси – не редкость, даже если это не "час пик". К заторам приводит ремонт дорожного покрытия или замена труб. Сегодня сразу в нескольких районах столицы мэрия проводит работы по благоустройству городской инфраструктуры. Это вызывает недовольство водителей, которые подолгу сидят в пробках. Но приходится потерпеть.