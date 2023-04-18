https://sputnik-georgia.ru/20230418/vystavka-nedvizhimosti-proydet-v-tbilisi-276802373.html

Выставка недвижимости пройдет в Тбилиси

Выставка недвижимости пройдет в Тбилиси

На выставке соберутся представители отрасли из 100 стран мира 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T08:00+0400

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грузия

новости

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тбилиси

expo georgia

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Выставка недвижимости Real Estate Exhibition пройдет в выставочном центре Expo Georgia на проспекте Церетели в Тбилиси с 28 по 30 апреля, сообщили организаторы. По информации организаторов, выставка недвижимости – главное событие отрасли, которое собирает как инвесторов, так и представителей бизнес-сектора, а также людей, заинтересованных в приобретении недвижимости. Квартиры в Тбилиси подорожают – новый прогноз TBC Capital>>В рамках мероприятия пройдут B2B встречи между девелоперскими компаниями и представителями брокерских компаний из 100 стран мира. Посетители выставки могут в одном пространстве осмотреть коммерческие, жилые или офисные помещения страны, ознакомиться с текущими девелоперскими проектами, получить спецпредложения и на месте сделать выбор. Посещение выставки бесплатное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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