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Денежные переводы растут – лидер по перечислениям Россия
Денежные переводы растут – лидер по перечислениям Россия
Переводы из России в Грузию в марте выросли в восемь раз 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T09:01+0400
2023-04-19T09:01+0400
2023-04-19T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр— Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2023 года вырос на 130,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 255,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии. По объему денежных переводов в Грузию в первом квартале 2023 года лидером является Россия По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Перечисления из России в марте выросли в восемь раз Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2023 года выросли на 127,1 % по сравнению с мартом прошлого года и составили 438,4 миллиона долларов. В феврале из России перечислено 223,6 миллиона долларов – 51% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в феврале 2023 года поступило денежных переводов на 728% больше, чем за тот же период прошлого года. Сколько валюты перевели из Грузии В марте из Грузии за границу перевели 30,4 миллиона долларов, что на 26,7% больше, чем за тот же месяц 2022 года. За три месяца 2023 года из Грузии за границу перевели 84,3 миллиона долларов, что на 13,8% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, денежные переводы, статистика
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, денежные переводы, статистика
Денежные переводы растут – лидер по перечислениям Россия
Переводы из России в Грузию в марте выросли в восемь раз
ТБИЛИСИ, 19 апр— Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2023 года вырос на 130,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 255,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию в первом квартале 2023 года лидером является Россия
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-март 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
678,5
850,6
Италия
121,9
19,1
США
95,0
41,7
Греция
55,0
7,2
Израиль
52,2
13,6
По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Перечисления из России в марте выросли в восемь раз
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2023 года выросли на 127,1 % по сравнению с мартом прошлого года и составили 438,4 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за март 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
223,6
728,0
Италия
43,4
20,4
США
36,0
40,4
Греция
19,6
3,3
Израиль
18,8
10,5
В феврале из России перечислено 223,6 миллиона долларов – 51% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в феврале 2023 года поступило денежных переводов на 728% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В марте из Грузии за границу перевели 30,4 миллиона долларов, что на 26,7% больше, чем за тот же месяц 2022 года.
За три месяца 2023 года из Грузии за границу перевели 84,3 миллиона долларов, что на 13,8% больше, чем за тот же период 2022 года.