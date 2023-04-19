Достопримечательности Грузии: уникальный комплекс Давид Гареджи – фото

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Но не думайте, что тут совсем нечего делать. Жители близлежащих селений занимаются животноводством. Поэтому часто по пути можно увидеть лошадей, коров и стала баранов. Пасутся они не так далеко от пустыни, где больше зелени.