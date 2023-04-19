Достопримечательности Грузии: уникальный комплекс Давид Гареджи – фото
Из Тбилиси до Давид Гареджи можно добраться на туристическом автобусе, предварительно заказав тур.
Из Тбилиси до Давид Гареджи можно добраться на туристическом автобусе, предварительно заказав тур.
Если хочется своим ходом, то можно доехать с Самгори до Сагареджо, а оттуда попутками или на такси.
Если хочется своим ходом, то можно доехать с Самгори до Сагареджо, а оттуда попутками или на такси.
Если же сойти в километрах пяти от комплекса, то можно пройтись по красивому маршруту и насладиться удивительными пейзажами Гареджийской пустыни.
Если же сойти в километрах пяти от комплекса, то можно пройтись по красивому маршруту и насладиться удивительными пейзажами Гареджийской пустыни.
Окаменевшие цветные пески образуют яркие холмы. Некоторые в народе называют их "беконовые горы" из-за схожести по виду с мясным деликатесом. И, действительно, на фотографиях цветные холмы выглядят как полоски бекона.
Окаменевшие цветные пески образуют яркие холмы. Некоторые в народе называют их "беконовые горы" из-за схожести по виду с мясным деликатесом. И, действительно, на фотографиях цветные холмы выглядят как полоски бекона.
По пути в монастырь встречаются наполовину высохшие соленые озера.
По пути в монастырь встречаются наполовину высохшие соленые озера.
Растительности в этой местности не так много.
Растительности в этой местности не так много.
Своим суровым пейзажем Гареджийская пустыня отличается от привычных пейзажей Грузии.
Своим суровым пейзажем Гареджийская пустыня отличается от привычных пейзажей Грузии.
Но не думайте, что тут совсем нечего делать. Жители близлежащих селений занимаются животноводством. Поэтому часто по пути можно увидеть лошадей, коров и стала баранов. Пасутся они не так далеко от пустыни, где больше зелени.
Но не думайте, что тут совсем нечего делать. Жители близлежащих селений занимаются животноводством. Поэтому часто по пути можно увидеть лошадей, коров и стала баранов. Пасутся они не так далеко от пустыни, где больше зелени.
Прогулявшись по цветным холмам, можно направиться в монастырь Давид Гареджи. Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей на территории трех районов Грузии – Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского.
Прогулявшись по цветным холмам, можно направиться в монастырь Давид Гареджи. Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей на территории трех районов Грузии – Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского.
Монастырский комплекс был заложен в первой половине 6-го столетия ассирийским монахом Давидом.
Монастырский комплекс был заложен в первой половине 6-го столетия ассирийским монахом Давидом.
Вместе со своим учеником он поселился в одной пещере в пустыне Гареджи и основал там первый монастырь – Лавру Давида. Скала с вырубленными одна над одной кельями – главная обитель монахов.
Вместе со своим учеником он поселился в одной пещере в пустыне Гареджи и основал там первый монастырь – Лавру Давида. Скала с вырубленными одна над одной кельями – главная обитель монахов.
У Давида появились последователи и уже через несколько столетий в комплексе насчитывалось около 12 пещерных монастырей.
У Давида появились последователи и уже через несколько столетий в комплексе насчитывалось около 12 пещерных монастырей.
Комплекс расцветал вплоть до 11 века, затем нашествия турок и персов уничтожили многие святыни. Но все же обитель выстояла.
Комплекс расцветал вплоть до 11 века, затем нашествия турок и персов уничтожили многие святыни. Но все же обитель выстояла.
В наше время по территории комплекса можно прогуляться, хотя большая часть закрыта для посещения туристами. Здесь и в наши дни живут монахи.
В наше время по территории комплекса можно прогуляться, хотя большая часть закрыта для посещения туристами. Здесь и в наши дни живут монахи.
На территории есть действующий храм. Перед входом для женщин висят платки. Фотографировать внутри нежелательно.
На территории есть действующий храм. Перед входом для женщин висят платки. Фотографировать внутри нежелательно.
Раньше в храме хранился священный камень, который был принесен Давидом из Иерусалима, но сегодня он перенесен в Патриархию.
Раньше в храме хранился священный камень, который был принесен Давидом из Иерусалима, но сегодня он перенесен в Патриархию.
Комплекс Давид Гареджи – это уникальный памятник. Он уникален и тем, что в течение сотен лет остается действующим монастырем.
Комплекс Давид Гареджи – это уникальный памятник. Он уникален и тем, что в течение сотен лет остается действующим монастырем.
Давид Гареджи расположен на самой границе с Азербайджаном, некоторая его часть находится на территории другой страны.
Давид Гареджи расположен на самой границе с Азербайджаном, некоторая его часть находится на территории другой страны.
Именно здесь, на территории монастыря, пролегает часть государственной границы. Поднявшись немного в гору, можно увидеть Азербайджан.
Именно здесь, на территории монастыря, пролегает часть государственной границы. Поднявшись немного в гору, можно увидеть Азербайджан.
Хоть растительности вокруг не так много, зато радуешься любому цветочку.
Хоть растительности вокруг не так много, зато радуешься любому цветочку.
Стада пасутся в округе, местные жители занимаются животноводством.
Стада пасутся в округе, местные жители занимаются животноводством.
В пустынной местности можно встретить черепах, а также скорпионов, которые живут в скалах, и змей. Следует быть осторожными и внимательными.
В пустынной местности можно встретить черепах, а также скорпионов, которые живут в скалах, и змей. Следует быть осторожными и внимательными.