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https://sputnik-georgia.ru/20230419/dostoprimechatelnosti-gruzii-unikalnyy-kompleks-david-garedzhi---foto-276873843.html
Достопримечательности Грузии: уникальный комплекс Давид Гареджи – фото
Достопримечательности Грузии: уникальный комплекс Давид Гареджи – фото
Монастырский комплекс Давид Гареджи по праву является одной из самых популярных достопримечательностей Грузии. Подробнее – смотрите в фоторепортаже Sputnik... 19.04.2023, Sputnik Грузия
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Давид Гареджb расположен на самой границе с Азербайджаном, некоторая его часть находится на территории другой страны.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, монастырь давид гареджи, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, монастырь давид гареджи, фото

Достопримечательности Грузии: уникальный комплекс Давид Гареджи – фото

16:27 19.04.2023 (обновлено: 16:41 19.04.2023)
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Монастырский комплекс Давид Гареджи по праву является одной из самых популярных достопримечательностей Грузии. Подробнее – смотрите в фоторепортаже Sputnik Грузия
Давид Гареджb расположен на самой границе с Азербайджаном, некоторая его часть находится на территории другой страны.
© photo: Sputnik / Stringer

Из Тбилиси до Давид Гареджи можно добраться на туристическом автобусе, предварительно заказав тур.

Из Тбилиси до Давид Гареджи можно добраться на туристическом автобусе, предварительно заказав тур. - Sputnik Грузия
1/22
© photo: Sputnik / Stringer

Из Тбилиси до Давид Гареджи можно добраться на туристическом автобусе, предварительно заказав тур.

© photo: Sputnik / Stringer

Если хочется своим ходом, то можно доехать с Самгори до Сагареджо, а оттуда попутками или на такси.

Если хочется своим ходом, то можно доехать с Самгори до Сагареджо, а оттуда попутками или на такси. - Sputnik Грузия
2/22
© photo: Sputnik / Stringer

Если хочется своим ходом, то можно доехать с Самгори до Сагареджо, а оттуда попутками или на такси.

© photo: Sputnik / Stringer

Если же сойти в километрах пяти от комплекса, то можно пройтись по красивому маршруту и насладиться удивительными пейзажами Гареджийской пустыни.

Если же сойти в километрах пяти от комплекса, то можно пройтись по красивому маршруту и насладиться удивительными пейзажами Гареджийской пустыни. - Sputnik Грузия
3/22
© photo: Sputnik / Stringer

Если же сойти в километрах пяти от комплекса, то можно пройтись по красивому маршруту и насладиться удивительными пейзажами Гареджийской пустыни.

© photo: Sputnik / Stringer

Окаменевшие цветные пески образуют яркие холмы. Некоторые в народе называют их "беконовые горы" из-за схожести по виду с мясным деликатесом. И, действительно, на фотографиях цветные холмы выглядят как полоски бекона.

Окаменевшие цветные пески образуют яркие холмы. Некоторые в народе называют их &quot;беконовые горы&quot; из-за схожести по виду с мясным деликатесом. И, действительно, на фотографиях цветные холмы выглядят как полоски бекона. - Sputnik Грузия
4/22
© photo: Sputnik / Stringer

Окаменевшие цветные пески образуют яркие холмы. Некоторые в народе называют их "беконовые горы" из-за схожести по виду с мясным деликатесом. И, действительно, на фотографиях цветные холмы выглядят как полоски бекона.

© photo: Sputnik / Stringer

По пути в монастырь встречаются наполовину высохшие соленые озера.

По пути в монастырь встречаются наполовину высохшие соленые озера. - Sputnik Грузия
5/22
© photo: Sputnik / Stringer

По пути в монастырь встречаются наполовину высохшие соленые озера.

© photo: Sputnik / Stringer

Растительности в этой местности не так много.

Растительности в этой местности не так много. - Sputnik Грузия
6/22
© photo: Sputnik / Stringer

Растительности в этой местности не так много.

© photo: Sputnik / Stringer

Своим суровым пейзажем Гареджийская пустыня отличается от привычных пейзажей Грузии.

Своим суровым пейзажем Гареджийская пустыня отличается от привычных пейзажей Грузии. - Sputnik Грузия
7/22
© photo: Sputnik / Stringer

Своим суровым пейзажем Гареджийская пустыня отличается от привычных пейзажей Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Но не думайте, что тут совсем нечего делать. Жители близлежащих селений занимаются животноводством. Поэтому часто по пути можно увидеть лошадей, коров и стала баранов. Пасутся они не так далеко от пустыни, где больше зелени.

Но не думайте, что тут совсем нечего делать. Жители близлежащих селений занимаются животноводством. Поэтому часто по пути можно увидеть лошадей, коров и стала баранов. Пасутся они не так далеко от пустыни, где больше зелени. - Sputnik Грузия
8/22
© photo: Sputnik / Stringer

Но не думайте, что тут совсем нечего делать. Жители близлежащих селений занимаются животноводством. Поэтому часто по пути можно увидеть лошадей, коров и стала баранов. Пасутся они не так далеко от пустыни, где больше зелени.

© photo: Sputnik / Stringer

Прогулявшись по цветным холмам, можно направиться в монастырь Давид Гареджи. Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей на территории трех районов Грузии – Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского.

Прогулявшись по цветным холмам, можно направиться в монастырь Давид Гареджи. Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей на территории трех районов Грузии – Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского. - Sputnik Грузия
9/22
© photo: Sputnik / Stringer

Прогулявшись по цветным холмам, можно направиться в монастырь Давид Гареджи. Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей на территории трех районов Грузии – Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского.

© photo: Sputnik / Stringer

Монастырский комплекс был заложен в первой половине 6-го столетия ассирийским монахом Давидом.

Монастырский комплекс был заложен в первой половине 6-го столетия ассирийским монахом Давидом. - Sputnik Грузия
10/22
© photo: Sputnik / Stringer

Монастырский комплекс был заложен в первой половине 6-го столетия ассирийским монахом Давидом.

© photo: Sputnik / Stringer

Вместе со своим учеником он поселился в одной пещере в пустыне Гареджи и основал там первый монастырь – Лавру Давида. Скала с вырубленными одна над одной кельями – главная обитель монахов.

Вместе со своим учеником он поселился в одной пещере в пустыне Гареджи и основал там первый монастырь – Лавру Давида. Скала с вырубленными одна над одной кельями – главная обитель монахов. - Sputnik Грузия
11/22
© photo: Sputnik / Stringer

Вместе со своим учеником он поселился в одной пещере в пустыне Гареджи и основал там первый монастырь – Лавру Давида. Скала с вырубленными одна над одной кельями – главная обитель монахов.

© photo: Sputnik / Stringer

У Давида появились последователи и уже через несколько столетий в комплексе насчитывалось около 12 пещерных монастырей.

У Давида появились последователи и уже через несколько столетий в комплексе насчитывалось около 12 пещерных монастырей. - Sputnik Грузия
12/22
© photo: Sputnik / Stringer

У Давида появились последователи и уже через несколько столетий в комплексе насчитывалось около 12 пещерных монастырей.

© photo: Sputnik / Stringer

Комплекс расцветал вплоть до 11 века, затем нашествия турок и персов уничтожили многие святыни. Но все же обитель выстояла.

Комплекс расцветал вплоть до 11 века, затем нашествия турок и персов уничтожили многие святыни. Но все же обитель выстояла. - Sputnik Грузия
13/22
© photo: Sputnik / Stringer

Комплекс расцветал вплоть до 11 века, затем нашествия турок и персов уничтожили многие святыни. Но все же обитель выстояла.

© photo: Sputnik / Stringer

В наше время по территории комплекса можно прогуляться, хотя большая часть закрыта для посещения туристами. Здесь и в наши дни живут монахи.

В наше время по территории комплекса можно прогуляться, хотя большая часть закрыта для посещения туристами. Здесь и в наши дни живут монахи. - Sputnik Грузия
14/22
© photo: Sputnik / Stringer

В наше время по территории комплекса можно прогуляться, хотя большая часть закрыта для посещения туристами. Здесь и в наши дни живут монахи.

© photo: Sputnik / Stringer

На территории есть действующий храм. Перед входом для женщин висят платки. Фотографировать внутри нежелательно.

На территории есть действующий храм. Перед входом для женщин висят платки. Фотографировать внутри нежелательно. - Sputnik Грузия
15/22
© photo: Sputnik / Stringer

На территории есть действующий храм. Перед входом для женщин висят платки. Фотографировать внутри нежелательно.

© photo: Sputnik / Stringer

Раньше в храме хранился священный камень, который был принесен Давидом из Иерусалима, но сегодня он перенесен в Патриархию.

Раньше в храме хранился священный камень, который был принесен Давидом из Иерусалима, но сегодня он перенесен в Патриархию. - Sputnik Грузия
16/22
© photo: Sputnik / Stringer

Раньше в храме хранился священный камень, который был принесен Давидом из Иерусалима, но сегодня он перенесен в Патриархию.

© photo: Sputnik / Stringer

Комплекс Давид Гареджи – это уникальный памятник. Он уникален и тем, что в течение сотен лет остается действующим монастырем.

Комплекс Давид Гареджи – это уникальный памятник. Он уникален и тем, что в течение сотен лет остается действующим монастырем. - Sputnik Грузия
17/22
© photo: Sputnik / Stringer

Комплекс Давид Гареджи – это уникальный памятник. Он уникален и тем, что в течение сотен лет остается действующим монастырем.

© photo: Sputnik / Stringer

Давид Гареджи расположен на самой границе с Азербайджаном, некоторая его часть находится на территории другой страны.

Давид Гареджи расположен на самой границе с Азербайджаном, некоторая его часть находится на территории другой страны. - Sputnik Грузия
18/22
© photo: Sputnik / Stringer

Давид Гареджи расположен на самой границе с Азербайджаном, некоторая его часть находится на территории другой страны.

© photo: Sputnik / Stringer

Именно здесь, на территории монастыря, пролегает часть государственной границы. Поднявшись немного в гору, можно увидеть Азербайджан.

Именно здесь, на территории монастыря, пролегает часть государственной границы. Поднявшись немного в гору, можно увидеть Азербайджан. - Sputnik Грузия
19/22
© photo: Sputnik / Stringer

Именно здесь, на территории монастыря, пролегает часть государственной границы. Поднявшись немного в гору, можно увидеть Азербайджан.

© photo: Sputnik / Stringer

Хоть растительности вокруг не так много, зато радуешься любому цветочку.

Хоть растительности вокруг не так много, зато радуешься любому цветочку. - Sputnik Грузия
20/22
© photo: Sputnik / Stringer

Хоть растительности вокруг не так много, зато радуешься любому цветочку.

© photo: Sputnik / Stringer

Стада пасутся в округе, местные жители занимаются животноводством.

Стада пасутся в округе, местные жители занимаются животноводством. - Sputnik Грузия
21/22
© photo: Sputnik / Stringer

Стада пасутся в округе, местные жители занимаются животноводством.

© photo: Sputnik / Stringer

В пустынной местности можно встретить черепах, а также скорпионов, которые живут в скалах, и змей. Следует быть осторожными и внимательными.

В пустынной местности можно встретить черепах, а также скорпионов, которые живут в скалах, и змей. Следует быть осторожными и внимательными. - Sputnik Грузия
22/22
© photo: Sputnik / Stringer

В пустынной местности можно встретить черепах, а также скорпионов, которые живут в скалах, и змей. Следует быть осторожными и внимательными.

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