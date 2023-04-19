https://sputnik-georgia.ru/20230419/falshivomonetchiki-zaderzhany-na-vostoke-gruzii-276855256.html
Фальшивомонетчики задержаны на востоке Грузии
Фальшивомонетчики задержаны на востоке Грузии
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T10:44+0400
2023-04-19T10:44+0400
2023-04-19T11:03+0400
происшествия
грузия
новости
квемо картли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/79/234067941_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9da6e456283d74e74605c62108b4c98f.jpg
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали двух человек за сбыт поддельной валюты на общую сумму 2 200 долларов США в регионе Квемо Картли, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования выяснилось, что в течение марта-апреля 2023 года при покупке товаров у различных лиц задержанные расплачивались фальшивыми 100-долларовыми купюрами. У одного из задержанных было дополнительно изъято девять фальшивых купюр на общую сумму 1 800 евро и одна фальшивая 50-долларовая купюра, сообщили в ведомстве.Задержание было проведено при сотрудничестве с прокуратурой Квемо Картли. Следствие ведется по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Преступление влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
квемо картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/79/234067941_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_195698a858d5f2ccc246c6e1c759833c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, квемо картли
происшествия, грузия, новости, квемо картли
Фальшивомонетчики задержаны на востоке Грузии
10:44 19.04.2023 (обновлено: 11:03 19.04.2023)
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали двух человек за сбыт поддельной валюты на общую сумму 2 200 долларов США в регионе Квемо Картли, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе расследования выяснилось, что в течение марта-апреля 2023 года при покупке товаров у различных лиц задержанные расплачивались фальшивыми 100-долларовыми купюрами.
У одного из задержанных было дополнительно изъято девять фальшивых купюр на общую сумму 1 800 евро и одна фальшивая 50-долларовая купюра, сообщили в ведомстве
.
Задержание было проведено при сотрудничестве с прокуратурой Квемо Картли.
Следствие ведется по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Преступление влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.