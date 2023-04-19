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Фальшивомонетчики задержаны на востоке Грузии

Фальшивомонетчики задержаны на востоке Грузии

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T10:44+0400

2023-04-19T10:44+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали двух человек за сбыт поддельной валюты на общую сумму 2 200 долларов США в регионе Квемо Картли, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования выяснилось, что в течение марта-апреля 2023 года при покупке товаров у различных лиц задержанные расплачивались фальшивыми 100-долларовыми купюрами. У одного из задержанных было дополнительно изъято девять фальшивых купюр на общую сумму 1 800 евро и одна фальшивая 50-долларовая купюра, сообщили в ведомстве.Задержание было проведено при сотрудничестве с прокуратурой Квемо Картли. Следствие ведется по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Преступление влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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