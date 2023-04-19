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Глава Минсельхоза Грузии отчитается перед парламентом
Глава Минсельхоза Грузии отчитается перед парламентом
Депутатам представится возможность напрямую задать вопросы министру по интересующим темам 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T10:02+0400
2023-04-19T10:02+0400
2023-04-19T10:02+0400
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шалва папуашвили
отар шамугия
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Отар Шамугия отчитается перед парламентом Грузии в рамках часа министра 20 апреля, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.В рамках часа министра, который проходит ежегодно, главы ведомств отчитываются о проделанной за год работе и представляют новшества в своей сфере. Кроме того, депутатам представляется возможность напрямую задать вопросы министру по интересующим темам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, отар шамугия , парламент грузии
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, отар шамугия , парламент грузии
Глава Минсельхоза Грузии отчитается перед парламентом
Депутатам представится возможность напрямую задать вопросы министру по интересующим темам
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Отар Шамугия отчитается перед парламентом Грузии в рамках часа министра 20 апреля, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
"Исходя из существующей повестки дня, пленарные заседания пройдут во вторник, среду и четверг. Мы будем работать по этому графику", – сказал Папуашвили.
В рамках часа министра, который проходит ежегодно, главы ведомств отчитываются о проделанной за год работе и представляют новшества в своей сфере.
Кроме того, депутатам представляется возможность напрямую задать вопросы министру по интересующим темам.