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Крупная автоавария произошла на окраине Тбилиси: видео очевидца
Крупная автоавария произошла на окраине Тбилиси: видео очевидца
Неосторожность водителей и частое превышение скорости – одна из основных причин автоаварий в столице Грузии. Смотрите кадры с места ДТП в спальном районе... 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T22:31+0400
2023-04-19T22:31+0400
2023-04-19T22:45+0400
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дтп
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видео-новости из грузии
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На улице Калоубани в районе Варкетили в среду днем столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, обе машины ехали на высокой скорости. Пострадавших отвезли в больницу. Накануне на этой же улице автомобиль насмерть сбил школьницу.
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видео, дтп, дтп, дтп в тбилиси, крупное дтп в тбилиси, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
видео, дтп, дтп, дтп в тбилиси, крупное дтп в тбилиси, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
Крупная автоавария произошла на окраине Тбилиси: видео очевидца
22:31 19.04.2023 (обновлено: 22:45 19.04.2023)
Неосторожность водителей и частое превышение скорости – одна из основных причин автоаварий в столице Грузии. Смотрите кадры с места ДТП в спальном районе Тбилиси Варкетили, которые снял очевидец
На улице Калоубани в районе Варкетили в среду днем столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, обе машины ехали на высокой скорости. Пострадавших отвезли в больницу. Накануне на этой же улице автомобиль насмерть сбил школьницу.