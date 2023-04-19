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Крупная автоавария произошла на окраине Тбилиси: видео очевидца

Крупная автоавария произошла на окраине Тбилиси: видео очевидца

Неосторожность водителей и частое превышение скорости – одна из основных причин автоаварий в столице Грузии. Смотрите кадры с места ДТП в спальном районе... 19.04.2023, Sputnik Грузия

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На улице Калоубани в районе Варкетили в среду днем столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, обе машины ехали на высокой скорости. Пострадавших отвезли в больницу. Накануне на этой же улице автомобиль насмерть сбил школьницу.

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