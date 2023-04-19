https://sputnik-georgia.ru/20230419/mid-gruzii-rabotaet-nad-vyvozom-svoikh-grazhdan-iz-sudana--276887914.html

МИД Грузии работает над вывозом своих граждан из Судана

МИД Грузии работает над вывозом своих граждан из Судана

В Судане, по разной информации, находятся от 30 до 40 граждан Грузии 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T19:38+0400

2023-04-19T19:38+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Власти Грузии при помощи международных партнеров работают над вопросом вывоза своих граждан из Судана, заявил глава МИД Илья Дарчиашвили. По разной информации, в Судане находятся от 30 до 40 граждан Грузии, часть из них – сотрудники грузинских авиакомпаний. Вывезти из страны их пока не удается. По его словам, работа по эвакуации граждан ведется с международными организациями и партнерами, которые собираются вывозить своих граждан и сотрудников из Судана. Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. Причина конфликта в Судане В 2019 году сегодняшние противники общими усилиями свергли многолетнего президента страны Омара аль-Башира. После длительных переговоров с региональными партнерами, а также с США руководство армейских структур согласилось передать власть гражданской администрации в течение переходного периода. Однако на данный момент переход к гражданским властям в стране осуществлен не был. По информации местных СМИ, причиной переноса подписания стали противоречия между армией, руководимой Абделем Фаттахом аль-Бурханом и военизированными формированиями СБР, во главе которых стоит Мухаммед Дагло. Между высшими офицерами, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил спецназначения в ряды вооруженных сил. Этот пункт вызывает наибольшие споры в обсуждаемом сторонами соглашении. Командующий суданской армией генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан 15 апреля принял решение о роспуске сил быстрого реагирования, после того как отказался вести переговоры с ними, обвинив в начале вооруженного противостояния. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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