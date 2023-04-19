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Поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси: ГЖД Грузии назначила дополнительный рейс

Поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси: ГЖД Грузии назначила дополнительный рейс

Компания публикует подробный график нового рейса 19.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительный рейс по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси 22 и 24 апреля, сообщает пресс-служба компании. Из столицы Грузии поезд отправится в 00:35 и прибудет в Батуми в 05:47. Из Батуми поезд отправится в 00:45 и прибудет в Тбилиси в 05:50. Приобрести билеты на поезд можно с помощью специального сайта www.ticket.railway.ge, аппаратов быстрого зачисления, в кассах ж/д вокзалов, а также через компании-партнеры ГЖД. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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