https://sputnik-georgia.ru/20230419/skelet-tirannozavra-prodali-na-auktsione-za-shest-millionov-dollarov-276849178.html

Скелет тираннозавра продали на аукционе за шесть миллионов долларов

Скелет тираннозавра продали на аукционе за шесть миллионов долларов

Возраст скелета – около 67 миллионов лет, высота – 3,9 метра, длина – 11,6 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T07:32+0400

2023-04-19T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Скелет тираннозавра впервые продали на аукционе в Европе – торги прошли во вторник, 18 апреля, в швейцарском Цюрихе.Аукцион был весьма непродолжительным – менее чем за пять минут скелет ушел с молотка за 4,8 миллиона франков (более 5,3 миллиона долларов США).Цена лота с учетом премии победителя торгов составила 5,5 миллиона франков (6,1 миллиона долларов). Последняя ставка была сделана по телефону, имя покупателя пока неизвестно. Британцы открыли новый вид динозавра >>Как сообщал ранее аукционный дом Koller, который проводил торги, возраст скелета – около 67 миллионов лет, высота – 3,9 метра, длина – 11,6.При этом организаторы торгов подчеркивали, что впервые в Европе и всего в третий раз в мире на аукцион выставляется полный скелет тираннозавра отличного качества.В состав скелета входят 293 элемента, половина из них – кости трех тираннозавров, найденные исследователями в 2008–2013 годах в США.Как отмечали в Koller, редкость и уникальность скелету добавляет очень хорошо сохранившийся череп.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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