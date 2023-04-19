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Скелет тираннозавра продали на аукционе за шесть миллионов долларов
Скелет тираннозавра продали на аукционе за шесть миллионов долларов
Возраст скелета – около 67 миллионов лет, высота – 3,9 метра, длина – 11,6 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T07:32+0400
2023-04-19T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Скелет тираннозавра впервые продали на аукционе в Европе – торги прошли во вторник, 18 апреля, в швейцарском Цюрихе.Аукцион был весьма непродолжительным – менее чем за пять минут скелет ушел с молотка за 4,8 миллиона франков (более 5,3 миллиона долларов США).Цена лота с учетом премии победителя торгов составила 5,5 миллиона франков (6,1 миллиона долларов). Последняя ставка была сделана по телефону, имя покупателя пока неизвестно. Британцы открыли новый вид динозавра >>Как сообщал ранее аукционный дом Koller, который проводил торги, возраст скелета – около 67 миллионов лет, высота – 3,9 метра, длина – 11,6.При этом организаторы торгов подчеркивали, что впервые в Европе и всего в третий раз в мире на аукцион выставляется полный скелет тираннозавра отличного качества.В состав скелета входят 293 элемента, половина из них – кости трех тираннозавров, найденные исследователями в 2008–2013 годах в США.Как отмечали в Koller, редкость и уникальность скелету добавляет очень хорошо сохранившийся череп.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, наука, динозавры
Скелет тираннозавра продали на аукционе за шесть миллионов долларов
Возраст скелета – около 67 миллионов лет, высота – 3,9 метра, длина – 11,6
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Скелет тираннозавра впервые продали на аукционе в Европе – торги прошли во вторник, 18 апреля, в швейцарском Цюрихе.
Аукцион был весьма непродолжительным – менее чем за пять минут скелет ушел с молотка за 4,8 миллиона франков (более 5,3 миллиона долларов США).
Цена лота с учетом премии победителя торгов составила 5,5 миллиона франков (6,1 миллиона долларов). Последняя ставка была сделана по телефону, имя покупателя пока неизвестно.
Как сообщал ранее аукционный дом Koller, который проводил торги, возраст скелета – около 67 миллионов лет, высота – 3,9 метра, длина – 11,6.
При этом организаторы торгов подчеркивали, что впервые в Европе и всего в третий раз в мире на аукцион выставляется полный скелет тираннозавра отличного качества.
В состав скелета входят 293 элемента, половина из них – кости трех тираннозавров, найденные исследователями в 2008–2013 годах в США.
Как отмечали в Koller, редкость и уникальность скелету добавляет очень хорошо сохранившийся череп.