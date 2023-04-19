https://sputnik-georgia.ru/20230419/smertelnoe-dtp-v-tbilisi---voditel-zaderzhan-276853933.html

Смертельное ДТП в Тбилиси – водитель задержан

Смертельное ДТП в Тбилиси – водитель задержан

Водитель врезался сначала в дерево, а затем в продростка 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T09:38+0400

2023-04-19T09:38+0400

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происшествия

грузия

новости

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Задержан подозреваемый в наезде на подростка в спальном районе Тбилиси – Варкетили, сообщила телекомпания "Рустави 2". Инцидент произошел накануне на улице Калоубани. Автомобиль сначала врезался в дерево на тротуаре, а затем в 15-летнюю школьницу, стоявшую неподалеку.Девочка скончалась на месте, а водитель уехал с места происшествия.Ведется следствие по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси