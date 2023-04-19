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Смертельное ДТП в Тбилиси – водитель задержан
Смертельное ДТП в Тбилиси – водитель задержан
Водитель врезался сначала в дерево, а затем в продростка 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T09:38+0400
2023-04-19T09:38+0400
2023-04-19T10:20+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Задержан подозреваемый в наезде на подростка в спальном районе Тбилиси – Варкетили, сообщила телекомпания "Рустави 2". Инцидент произошел накануне на улице Калоубани. Автомобиль сначала врезался в дерево на тротуаре, а затем в 15-летнюю школьницу, стоявшую неподалеку.Девочка скончалась на месте, а водитель уехал с места происшествия.Ведется следствие по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Смертельное ДТП в Тбилиси – водитель задержан
09:38 19.04.2023 (обновлено: 10:20 19.04.2023)
Водитель врезался сначала в дерево, а затем в продростка
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Задержан подозреваемый в наезде на подростка в спальном районе Тбилиси – Варкетили, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Инцидент произошел накануне на улице Калоубани. Автомобиль сначала врезался в дерево на тротуаре, а затем в 15-летнюю школьницу, стоявшую неподалеку.
Девочка скончалась на месте, а водитель уехал с места происшествия.
Ведется следствие по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" УК Грузии.