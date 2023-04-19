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Стало известно над чем будет работать новая рабочая группа Минобразования Грузии

Стало известно над чем будет работать новая рабочая группа Минобразования Грузии

Рабочей группой руководит сам министр, а координирует ее доктор филологических наук Гия Мургулия 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T21:01+0400

2023-04-19T21:01+0400

2023-04-19T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Новая рабочая группа, созданная Минобразования Грузии, будет работать над такими вопросами, как улучшение системы профразвития учителей, качества национального учебного плана и процесса грифования учебников, сообщает пресс-служба ведомства. Рабочей группой руководит сам министр, а координирует ее доктор филологических наук Гия Мургулия.В министерстве уже прошла первая встреча рабочей группы, на которой были рассмотрены разные важные вопросы, касающиеся системы образования. В ближайшие дни министр проведет рабочую встречу с учителями государственных школ страны. Он рассмотрит с ними вызовы, существующие в школах, и обсудит пути решения этих проблем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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георгий амилахвари, гия мургулия, новости, общество, грузия, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, образование, министерство образования, науки, культуры и спорта