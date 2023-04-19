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Стало известно над чем будет работать новая рабочая группа Минобразования Грузии
Стало известно над чем будет работать новая рабочая группа Минобразования Грузии
Рабочей группой руководит сам министр, а координирует ее доктор филологических наук Гия Мургулия 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T21:01+0400
2023-04-19T21:01+0400
2023-04-19T21:36+0400
георгий амилахвари
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Новая рабочая группа, созданная Минобразования Грузии, будет работать над такими вопросами, как улучшение системы профразвития учителей, качества национального учебного плана и процесса грифования учебников, сообщает пресс-служба ведомства. Рабочей группой руководит сам министр, а координирует ее доктор филологических наук Гия Мургулия.В министерстве уже прошла первая встреча рабочей группы, на которой были рассмотрены разные важные вопросы, касающиеся системы образования. В ближайшие дни министр проведет рабочую встречу с учителями государственных школ страны. Он рассмотрит с ними вызовы, существующие в школах, и обсудит пути решения этих проблем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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георгий амилахвари, гия мургулия, новости, общество, грузия, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, образование, министерство образования, науки, культуры и спорта
георгий амилахвари, гия мургулия, новости, общество, грузия, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, образование, министерство образования, науки, культуры и спорта
Стало известно над чем будет работать новая рабочая группа Минобразования Грузии
21:01 19.04.2023 (обновлено: 21:36 19.04.2023)
Рабочей группой руководит сам министр, а координирует ее доктор филологических наук Гия Мургулия
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Новая рабочая группа, созданная Минобразования Грузии, будет работать над такими вопросами, как улучшение системы профразвития учителей, качества национального учебного плана и процесса грифования учебников, сообщает пресс-служба ведомства.
По решению министра образования и науки Георгия Амилахвари создана рабочая группа, главной целью которой является улучшение ситуации в плане развития общего образования в стране.
Рабочей группой руководит сам министр, а координирует ее доктор филологических наук Гия Мургулия.
В министерстве уже прошла первая встреча рабочей группы, на которой были рассмотрены разные важные вопросы, касающиеся системы образования.
В ближайшие дни министр проведет рабочую встречу с учителями государственных школ страны. Он рассмотрит с ними вызовы, существующие в школах, и обсудит пути решения этих проблем.