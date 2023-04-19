https://sputnik-georgia.ru/20230419/ubiytsa-eks-zheny-poluchil-18-let-tyurmy-chem-nedovolna-prokuratura-276890306.html

Убийца экс-жены получил 18 лет тюрьмы: чем недовольна прокуратура?

Убийца экс-жены получил 18 лет тюрьмы: чем недовольна прокуратура?

Прокуратура намерена обжаловать решение суда признать мужчину виновным только в умышленном убийстве и нарушении обязательств сдерживающего ордера 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T22:03+0400

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2023-04-19T22:30+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Мужчину, который убил свою бывшую жену после выхода из тюрьмы под залог, приговорили к 18 годам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии. Женщина скончалась от полученных ранений на месте. Суд также признал мужчину виновным в нарушении сдерживающего ордера из-за предъявленных ранее мужчине обвинений в семейном насилии, побоях и угрозах своей жене. Ордер был выписан после того, как Телавский районный суд, который рассматривал вопрос избрания меры пресечения по делу об угрозах и насилии за три дня до убийства, 6 октября, несмотря на утверждения женщины об угрозах бывшего мужа убить ее, отпустил обвиняемого под залог в размере 2 тысячи лари. Теперь прокуратура намерена обжаловать решение суда признать мужчину виновным только в умышленном убийстве и нарушении требований и обязательств сдерживающего ордера, а признать его виновным также и в семейном насилии, совершенном им до убийства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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телавский районный суд, телави, грузия, происшествия, новости, преступность в грузии, насилие, семейное насилие