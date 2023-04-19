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Убийца экс-жены получил 18 лет тюрьмы: чем недовольна прокуратура?
Убийца экс-жены получил 18 лет тюрьмы: чем недовольна прокуратура?
Прокуратура намерена обжаловать решение суда признать мужчину виновным только в умышленном убийстве и нарушении обязательств сдерживающего ордера 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T22:03+0400
2023-04-19T22:03+0400
2023-04-19T22:30+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Мужчину, который убил свою бывшую жену после выхода из тюрьмы под залог, приговорили к 18 годам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии. Женщина скончалась от полученных ранений на месте. Суд также признал мужчину виновным в нарушении сдерживающего ордера из-за предъявленных ранее мужчине обвинений в семейном насилии, побоях и угрозах своей жене. Ордер был выписан после того, как Телавский районный суд, который рассматривал вопрос избрания меры пресечения по делу об угрозах и насилии за три дня до убийства, 6 октября, несмотря на утверждения женщины об угрозах бывшего мужа убить ее, отпустил обвиняемого под залог в размере 2 тысячи лари. Теперь прокуратура намерена обжаловать решение суда признать мужчину виновным только в умышленном убийстве и нарушении требований и обязательств сдерживающего ордера, а признать его виновным также и в семейном насилии, совершенном им до убийства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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телавский районный суд, телави, грузия, происшествия, новости, преступность в грузии, насилие, семейное насилие
телавский районный суд, телави, грузия, происшествия, новости, преступность в грузии, насилие, семейное насилие
Убийца экс-жены получил 18 лет тюрьмы: чем недовольна прокуратура?
22:03 19.04.2023 (обновлено: 22:30 19.04.2023)
Прокуратура намерена обжаловать решение суда признать мужчину виновным только в умышленном убийстве и нарушении обязательств сдерживающего ордера
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Мужчину, который убил свою бывшую жену после выхода из тюрьмы под залог, приговорили к 18 годам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.
Телавский районный суд посчитал убедительными доводы прокуратуры, что обвиняемый 9 октября 2022 года в городе Телави, поссорившись с экс-женой, несколько раз ударил ее в ванной комнате ее дома ножом и скрылся с места преступления.
Женщина скончалась от полученных ранений на месте.
Суд также признал мужчину виновным в нарушении сдерживающего ордера из-за предъявленных ранее мужчине обвинений в семейном насилии, побоях и угрозах своей жене.
Ордер был выписан после того, как Телавский районный суд, который рассматривал вопрос избрания меры пресечения по делу об угрозах и насилии за три дня до убийства, 6 октября, несмотря на утверждения женщины об угрозах бывшего мужа убить ее, отпустил обвиняемого под залог в размере 2 тысячи лари.
Теперь прокуратура намерена обжаловать решение суда признать мужчину виновным только в умышленном убийстве и нарушении требований и обязательств сдерживающего ордера, а признать его виновным также и в семейном насилии, совершенном им до убийства.