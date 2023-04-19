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Внимание, автомобилисты: с июня в Грузии вырастут штрафы
Внимание, автомобилисты: с июня в Грузии вырастут штрафы
Меняется штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр, или передачу такого транспортного средства другому лицу 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T22:29+0400
2023-04-19T22:29+0400
2023-04-19T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Штрафы за повторное нарушение правил техосмотра в Грузии вырастут с 3 июня 2023 года. А вот повторное подобное нарушение в течение месяца повлечет за собой штраф в размере 150 лари. Третье нарушение в течение месяца после второго будет караться штрафом в размере 300 лари. А вот четвертое уже повлечет штраф в размере 500 лари. Если лицо не выплатит штраф вовремя, то к штрафу прибавится пеня в двойном размере штрафа. Если и пеня, и штраф также не будут выплачены, водителя лишат прав на полгода. Передвижение транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр, является одним из самых распространенных административных нарушений в Грузии. В 2022 году было зафиксировано 801,3 тысячи подобных нарушений. С 1 января 2019 года прохождение технического осмотра обязательно для всех автомобилей. Пассажирский транспорт и такси обязаны проходить техосмотр каждые полгода, грузовые автомобили – каждый год. Для легковых автомобилей, электромобилей и пикапов периодичность техосмотра зависит от года выпуска. Первый техосмотр автомобиль проходит через 4 года после выпуска, повторный – каждые 2 года. Автомобили, выпущенные 8 и более лет назад, обязаны проходить техосмотр каждый год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, автомобили, автоспорт
грузия, новости, общество, автомобили, автоспорт
Внимание, автомобилисты: с июня в Грузии вырастут штрафы
Меняется штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр, или передачу такого транспортного средства другому лицу
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Штрафы за повторное нарушение правил техосмотра в Грузии вырастут с 3 июня 2023 года.
Согласно поправкам в Кодекс административных нарушений, штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр, или передача такого транспортного средства другому лицу будет по-прежнему караться штрафом в размере 50 лари.
А вот повторное подобное нарушение в течение месяца повлечет
за собой штраф в размере 150 лари.
Третье нарушение в течение месяца после второго будет караться штрафом в размере 300 лари. А вот четвертое уже повлечет штраф в размере 500 лари.
Если лицо не выплатит штраф вовремя, то к штрафу прибавится пеня в двойном размере штрафа. Если и пеня, и штраф также не будут выплачены, водителя лишат прав на полгода.
Передвижение транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр, является одним из самых распространенных административных нарушений в Грузии. В 2022 году было зафиксировано 801,3 тысячи подобных нарушений.
С 1 января 2019 года прохождение технического осмотра обязательно для всех автомобилей. Пассажирский транспорт и такси обязаны проходить техосмотр каждые полгода, грузовые автомобили – каждый год.
Для легковых автомобилей, электромобилей и пикапов периодичность техосмотра зависит от года выпуска. Первый техосмотр автомобиль проходит через 4 года после выпуска, повторный – каждые 2 года.
Автомобили, выпущенные 8 и более лет назад, обязаны проходить техосмотр каждый год.