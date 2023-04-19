https://sputnik-georgia.ru/20230419/vnimanie-avtomobilisty-s-iyunya-v-gruzii-vyrastut-shtrafy-276888418.html

Внимание, автомобилисты: с июня в Грузии вырастут штрафы

Внимание, автомобилисты: с июня в Грузии вырастут штрафы

Меняется штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр, или передачу такого транспортного средства другому лицу 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T22:29+0400

2023-04-19T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Штрафы за повторное нарушение правил техосмотра в Грузии вырастут с 3 июня 2023 года. А вот повторное подобное нарушение в течение месяца повлечет за собой штраф в размере 150 лари. Третье нарушение в течение месяца после второго будет караться штрафом в размере 300 лари. А вот четвертое уже повлечет штраф в размере 500 лари. Если лицо не выплатит штраф вовремя, то к штрафу прибавится пеня в двойном размере штрафа. Если и пеня, и штраф также не будут выплачены, водителя лишат прав на полгода. Передвижение транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр, является одним из самых распространенных административных нарушений в Грузии. В 2022 году было зафиксировано 801,3 тысячи подобных нарушений. С 1 января 2019 года прохождение технического осмотра обязательно для всех автомобилей. Пассажирский транспорт и такси обязаны проходить техосмотр каждые полгода, грузовые автомобили – каждый год. Для легковых автомобилей, электромобилей и пикапов периодичность техосмотра зависит от года выпуска. Первый техосмотр автомобиль проходит через 4 года после выпуска, повторный – каждые 2 года. Автомобили, выпущенные 8 и более лет назад, обязаны проходить техосмотр каждый год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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