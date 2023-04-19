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Вы вносите важный вклад в развитие Грузии – премьер поздравил езидов с Новым годом
Вы вносите важный вклад в развитие Грузии – премьер поздравил езидов с Новым годом
В Грузии, согласно официальным данным, проживают 12 тысяч езидов 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T13:21+0400
2023-04-19T13:21+0400
2023-04-19T13:21+0400
новости
грузия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил езидов, проживающих в Грузии, с их Новым годом, отметив, что они вносят важный вклад в развитие страны, говорится в сообщении администрации правительства. Айда Сарсале (начало года – ред.) — первый день Нового года у езидов, который выпадает на среду первой недели месяца Нисан (апрель). В Новый год езиды отправляются в свои храмы на торжественную службу. Священнослужители зажигают 365 свечей — по одной на каждый день года. В новогодние дни езиды не только ходят в гости к близким и родным, но и поминают усопших, посещая кладбище. Согласно древним поверьям народа, в этот день бог посылает ангела на землю, чтобы тот украсил ее цветами.Согласно последним данным всеобщей переписи населения, в Грузии проживают 12 тысяч езидов. Население страны составляет 3,7 миллиона человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, ираклий гарибашвили
новости, грузия, ираклий гарибашвили
Вы вносите важный вклад в развитие Грузии – премьер поздравил езидов с Новым годом
В Грузии, согласно официальным данным, проживают 12 тысяч езидов
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил езидов, проживающих в Грузии, с их Новым годом, отметив, что они вносят важный вклад в развитие страны, говорится в сообщении администрации правительства.
Айда Сарсале (начало года – ред.) — первый день Нового года у езидов, который выпадает на среду первой недели месяца Нисан (апрель).
"Cердечно поздравляем наших сограждан езидов с праздником Нового года – Аида Сарсале. Ваша община, которая отличается верностью стране и трудолюбием, вносит важный вклад в развитие нашей общей родины. Желаем мира, благополучия и счастья вам и вашим семьям", – говорится в поздравительном послании премьера.
В Новый год езиды отправляются в свои храмы на торжественную службу. Священнослужители зажигают 365 свечей — по одной на каждый день года. В новогодние дни езиды не только ходят в гости к близким и родным, но и поминают усопших, посещая кладбище.
Согласно древним поверьям народа, в этот день бог посылает ангела на землю, чтобы тот украсил ее цветами.
Согласно последним данным всеобщей переписи населения, в Грузии проживают 12 тысяч езидов. Население страны составляет 3,7 миллиона человек.