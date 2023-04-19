https://sputnik-georgia.ru/20230419/vy-vnosite-vazhnyy-vklad-v-razvitie-gruzii--premer-pozdravil-ezidov-s-novym-godom-276860856.html

Вы вносите важный вклад в развитие Грузии – премьер поздравил езидов с Новым годом

Вы вносите важный вклад в развитие Грузии – премьер поздравил езидов с Новым годом

В Грузии, согласно официальным данным, проживают 12 тысяч езидов 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T13:21+0400

2023-04-19T13:21+0400

2023-04-19T13:21+0400

новости

грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил езидов, проживающих в Грузии, с их Новым годом, отметив, что они вносят важный вклад в развитие страны, говорится в сообщении администрации правительства. Айда Сарсале (начало года – ред.) — первый день Нового года у езидов, который выпадает на среду первой недели месяца Нисан (апрель). В Новый год езиды отправляются в свои храмы на торжественную службу. Священнослужители зажигают 365 свечей — по одной на каждый день года. В новогодние дни езиды не только ходят в гости к близким и родным, но и поминают усопших, посещая кладбище. Согласно древним поверьям народа, в этот день бог посылает ангела на землю, чтобы тот украсил ее цветами.Согласно последним данным всеобщей переписи населения, в Грузии проживают 12 тысяч езидов. Население страны составляет 3,7 миллиона человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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