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Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции впервые проходит в Тбилиси

Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции впервые проходит в Тбилиси

"Евангелие" Ираклия Парджиани почти полвека не могли издать из-за сложных технических характеристик 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T23:43+0400

2023-04-19T23:43+0400

2023-04-19T23:43+0400

ираклий парджиани

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Первая видеоинсталляция "Евангелия", созданная по творчеству грузинского живописца Ираклия Парджиани, проходит в тбилисском культурном центре "Атинати" до 23 апреля. Посетители могут увидеть точную копию Евангелия Парджиани через видеоинсталляцию, воплощенную с помощью современных технологий. "Евангелие" Ираклия Парджиани почти полвека не могли издать из-за сложных технических характеристик. Дело в том, что работы содержат золотые и серебряные пигменты, также они уникальны с точки зрения цвета, потому что выполнены по особой технике Ираклия Парджиани, которая заключается в получении цвета путем специальной обработки красок. "Евангелие" Парджиани несет в себе влияние Средневековья и в то же время признаки современной культуры. Здесь сосуществуют каноническая иконография рукописной религиозной книги и авторская интерпретация художника", – говорится в сообщении Минкульта. Ираклий Парджиани (1950-1991) – один из самых выдающихся деятелей грузинского искусства ХХ века. С его именем связано восстановление прерванной традиции христианской живописи в грузинском изобразительном искусстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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