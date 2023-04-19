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https://sputnik-georgia.ru/20230419/vystavka-evangeliya-v-formate-videoinstallyatsii-vpervye-prokhodit-v-tbilisi-276892714.html
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции впервые проходит в Тбилиси
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции впервые проходит в Тбилиси
"Евангелие" Ираклия Парджиани почти полвека не могли издать из-за сложных технических характеристик 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T23:43+0400
2023-04-19T23:43+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Первая видеоинсталляция "Евангелия", созданная по творчеству грузинского живописца Ираклия Парджиани, проходит в тбилисском культурном центре "Атинати" до 23 апреля. Посетители могут увидеть точную копию Евангелия Парджиани через видеоинсталляцию, воплощенную с помощью современных технологий. "Евангелие" Ираклия Парджиани почти полвека не могли издать из-за сложных технических характеристик. Дело в том, что работы содержат золотые и серебряные пигменты, также они уникальны с точки зрения цвета, потому что выполнены по особой технике Ираклия Парджиани, которая заключается в получении цвета путем специальной обработки красок. "Евангелие" Парджиани несет в себе влияние Средневековья и в то же время признаки современной культуры. Здесь сосуществуют каноническая иконография рукописной религиозной книги и авторская интерпретация художника", – говорится в сообщении Минкульта. Ираклий Парджиани (1950-1991) – один из самых выдающихся деятелей грузинского искусства ХХ века. С его именем связано восстановление прерванной традиции христианской живописи в грузинском изобразительном искусстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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ираклий парджиани, тбилиси, грузия, новости, культура
ираклий парджиани, тбилиси, грузия, новости, культура

Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции впервые проходит в Тбилиси

23:43 19.04.2023
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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"Евангелие" Ираклия Парджиани почти полвека не могли издать из-за сложных технических характеристик
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Первая видеоинсталляция "Евангелия", созданная по творчеству грузинского живописца Ираклия Парджиани, проходит в тбилисском культурном центре "Атинати" до 23 апреля.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Посетители могут увидеть точную копию Евангелия Парджиани через видеоинсталляцию, воплощенную с помощью современных технологий.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Евангелие" Ираклия Парджиани почти полвека не могли издать из-за сложных технических характеристик.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Дело в том, что работы содержат золотые и серебряные пигменты, также они уникальны с точки зрения цвета, потому что выполнены по особой технике Ираклия Парджиани, которая заключается в получении цвета путем специальной обработки красок.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Евангелие" Парджиани несет в себе влияние Средневековья и в то же время признаки современной культуры. Здесь сосуществуют каноническая иконография рукописной религиозной книги и авторская интерпретация художника", – говорится в сообщении Минкульта.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Ираклий Парджиани (1950-1991) – один из самых выдающихся деятелей грузинского искусства ХХ века. С его именем связано восстановление прерванной традиции христианской живописи в грузинском изобразительном искусстве.
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