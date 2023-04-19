Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции впервые проходит в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Евангелие" Ираклия Парджиани почти полвека не могли издать из-за сложных технических характеристик
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Первая видеоинсталляция "Евангелия", созданная по творчеству грузинского живописца Ираклия Парджиани, проходит в тбилисском культурном центре "Атинати" до 23 апреля.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Посетители могут увидеть точную копию Евангелия Парджиани через видеоинсталляцию, воплощенную с помощью современных технологий.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Евангелие" Ираклия Парджиани почти полвека не могли издать из-за сложных технических характеристик.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Дело в том, что работы содержат золотые и серебряные пигменты, также они уникальны с точки зрения цвета, потому что выполнены по особой технике Ираклия Парджиани, которая заключается в получении цвета путем специальной обработки красок.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Евангелие" Парджиани несет в себе влияние Средневековья и в то же время признаки современной культуры. Здесь сосуществуют каноническая иконография рукописной религиозной книги и авторская интерпретация художника", – говорится в сообщении Минкульта.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВыставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
Выставка Евангелия в формате видеоинсталляции в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Ираклий Парджиани (1950-1991) – один из самых выдающихся деятелей грузинского искусства ХХ века. С его именем связано восстановление прерванной традиции христианской живописи в грузинском изобразительном искусстве.