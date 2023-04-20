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Грузия усилит работу в сфере ядерной и радиационной безопасности
Грузия усилит работу в сфере ядерной и радиационной безопасности
Власти делают системные шаги в направлении управления радиоактивными отходами, заявил министр 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T23:24+0400
2023-04-20T23:24+0400
2023-04-20T23:35+0400
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отар шамугия
магатэ
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В парламенте рассматривается новый законопроект "О ядерной и радиационной безопасности в Грузии", разработанный в соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил во время выступления в законодательном органе министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. По словам Шамугия, главной целью является усиление национальных систем ядерной и радиационной безопасности. Изначально закон "О ядерной и радиационной безопасности" в Грузии был принят в 2012 году. Закон запрещает транзит через Грузию радиоактивных отходов, а также их импорт. Что касается экспорта, то он допустим только на основании специального государственного разрешения. "В случае радиационной аварии, которая может вызвать риск радиационного загрязнения за пределами границы Грузии, правительство обязано незамедлительно информировать Международное агентство по атомной энергии. МАГАТЭ поможет Грузии в сфере радиационной безопасности >>В декабре 2015 года Грузия на основании принятого 25 марта 2014 года Коммюнике Гаагского саммита по физической ядерной безопасности вернула России высокообогащенный уран. Страна теперь не имеет на своей территории запасов высокообогащенного урана. Ранее в Грузии уран использовали в своей работе Институт изотопов в Тбилиси и исследовательский ядерный реактор Академии наук Грузии в пригороде столицы. Работа реактора была остановлена в 1990 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, отар шамугия , магатэ, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, новости, общество, отар шамугия , магатэ, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Грузия усилит работу в сфере ядерной и радиационной безопасности
23:24 20.04.2023 (обновлено: 23:35 20.04.2023)
Власти делают системные шаги в направлении управления радиоактивными отходами, заявил министр
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В парламенте рассматривается новый законопроект "О ядерной и радиационной безопасности в Грузии", разработанный в соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил во время выступления в законодательном органе министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.
По словам Шамугия, главной целью является усиление национальных систем ядерной и радиационной безопасности.
"Этот прогресс признан как нашими международными партнерами, так и международным агентством по атомной энергии. При поддержке ЕС вновь делаем системные шаги в направлении управления радиоактивными отходами", – заявил Шамугия.
Изначально закон "О ядерной и радиационной безопасности" в Грузии был принят в 2012 году.
Закон запрещает транзит через Грузию радиоактивных отходов, а также их импорт. Что касается экспорта, то он допустим только на основании специального государственного разрешения.
"В случае радиационной аварии, которая может вызвать риск радиационного загрязнения за пределами границы Грузии, правительство обязано незамедлительно информировать Международное агентство по атомной энергии.
В декабре 2015 года Грузия на основании принятого 25 марта 2014 года Коммюнике Гаагского саммита по физической ядерной безопасности вернула России высокообогащенный уран. Страна теперь не имеет на своей территории запасов высокообогащенного урана.
Ранее в Грузии уран использовали в своей работе Институт изотопов в Тбилиси и исследовательский ядерный реактор Академии наук Грузии в пригороде столицы. Работа реактора была остановлена в 1990 году.