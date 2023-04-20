https://sputnik-georgia.ru/20230420/imagine-dragons-provedet-kontsert-v-tbilisi-276916867.html
Imagine Dragons проведет концерт в Тбилиси
Imagine Dragons проведет концерт в Тбилиси
Концерт состоится в рамках правительственной программы Starring Georgia 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T16:20+0400
2023-04-20T16:20+0400
2023-04-20T16:40+0400
культура
грузия
новости
тбилиси
black sea arena
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Американская поп-рок-группа Imagine Dragons 31 августа проведет концерт на стадионе им. Михаила Месхи в Тбилиси. Концерт Imagine Dragons состоится в рамках правительственной кампании Starring Georgia, которая предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. Продажа билетов начнется с 24 апреля на сайте. Остальные концерты артистов, запланированные в рамках правительственной кампании, также пройдут в Тбилиси, Батуми и в Шекветили, на сцене концертного зала Black Sea Arena. Мероприятия запланированы на май-август 2023 года, а также на 2024 год. Главная цель кампании Starring Georgia - популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии.Imagine Dragons была создана в Лас-Вегасе в 2008 году. В сентябре 2012 года группа записала дебютный студийный альбом Night Visions, который стал очень популярным. Американский журнал Billboard назвал Imagine Dragons "самыми яркими новыми звездами 2013 года", а журнал Rolling Stone назвал их сингл Radioactive "самым большим рок-хитом года". Большинство музыкальных изданий описывают музыкальный стиль Imagine Dragons, как альтернативный рок, инди-рок, поп-рок, инди-поп, электронный рок, синти-поп, электропоп и просто поп-музыка. Кроме того, звучание группы неоднократно было описано как арена-рок. В их музыке также есть влияние фолка, R&B, хип-хопа и EDM.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, тбилиси, black sea arena
культура, грузия, новости, тбилиси, black sea arena
Imagine Dragons проведет концерт в Тбилиси
16:20 20.04.2023 (обновлено: 16:40 20.04.2023)
Концерт состоится в рамках правительственной программы Starring Georgia
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Американская поп-рок-группа Imagine Dragons 31 августа проведет концерт на стадионе им. Михаила Месхи в Тбилиси.
Концерт Imagine Dragons состоится в рамках правительственной кампании Starring Georgia, которая предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. Продажа билетов начнется с 24 апреля на сайте
.
Остальные концерты артистов, запланированные в рамках правительственной кампании, также пройдут в Тбилиси, Батуми и в Шекветили, на сцене концертного зала Black Sea Arena. Мероприятия запланированы на май-август 2023 года, а также на 2024 год.
Главная цель кампании Starring Georgia - популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии.
Imagine Dragons была создана в Лас-Вегасе в 2008 году. В сентябре 2012 года группа записала дебютный студийный альбом Night Visions, который стал очень популярным. Американский журнал Billboard назвал Imagine Dragons "самыми яркими новыми звездами 2013 года", а журнал Rolling Stone назвал их сингл Radioactive "самым большим рок-хитом года".
Большинство музыкальных изданий описывают музыкальный стиль Imagine Dragons, как альтернативный рок, инди-рок, поп-рок, инди-поп, электронный рок, синти-поп, электропоп и просто поп-музыка. Кроме того, звучание группы неоднократно было описано как арена-рок. В их музыке также есть влияние фолка, R&B, хип-хопа и EDM.