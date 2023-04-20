https://sputnik-georgia.ru/20230420/kak-vesti-i-prodvigat-telegram-kanal---sekrety-ot-sputnikpro-276917391.html
Как вести и продвигать Telegram-канал – секреты от SputnikPro
Как вести и продвигать Telegram-канал – секреты от SputnikPro
Мастер-класс по ведению и продвижению Telegram-каналов в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T16:02+0400
2023-04-20T16:02+0400
2023-04-20T16:43+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
sputnikpro
sputnikpro
проект sputnikpro в грузии
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Спикером выступила продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья Мария Кабанова. Она курирует более десяти Telegram-каналов в государствах Ближнего зарубежья, имеет большой опыт создания, ведения, аналитики и продвижения таких каналов. Мария Кабанова провела лекцию дистанционно из Мультимедийного пресс-центра Sputnik Армения в Ереване.Продвижение новостного Telegram-канала зависит от умения подать грамотный контент быстро, лаконично и доступно, при этом добавив ему фактурности (цифры, факты, статистика, иллюстрации) и эксклюзивности, рассказала Кабанова."Статистика показывает, что за последний месяц Telegram обогнал даже YouTube по количеству ежедневной аудитории. Журналисты должны уметь подавать информацию в специфичном формате Telegram. Это новости для занятых людей", – отметила она.Поэтому подача контента должна быть максимально легкой, необходимо писать простыми словами и избегать канцелярских оборотов. Сложные экономические тексты, к примеру, следует разбивать на абзацы или же подавать в виде инфографики.В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro проходит в седьмой раз.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, sputnikpro, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, sputnikpro, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, видео
Как вести и продвигать Telegram-канал – секреты от SputnikPro
16:02 20.04.2023 (обновлено: 16:43 20.04.2023)
Мастер-класс по ведению и продвижению Telegram-каналов в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
Спикером выступила продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья Мария Кабанова. Она курирует более десяти Telegram-каналов в государствах Ближнего зарубежья, имеет большой опыт создания, ведения, аналитики и продвижения таких каналов. Мария Кабанова провела лекцию дистанционно из Мультимедийного пресс-центра Sputnik Армения в Ереване.
Продвижение новостного Telegram-канала зависит от умения подать грамотный контент быстро, лаконично и доступно, при этом добавив ему фактурности (цифры, факты, статистика, иллюстрации) и эксклюзивности, рассказала Кабанова.
"Статистика показывает, что за последний месяц Telegram обогнал даже YouTube по количеству ежедневной аудитории. Журналисты должны уметь подавать информацию в специфичном формате Telegram. Это новости для занятых людей", – отметила она.
Поэтому подача контента должна быть максимально легкой, необходимо писать простыми словами и избегать канцелярских оборотов. Сложные экономические тексты, к примеру, следует разбивать на абзацы или же подавать в виде инфографики.
В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro проходит в седьмой раз.