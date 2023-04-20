https://sputnik-georgia.ru/20230420/kak-vesti-i-prodvigat-telegram-kanal---sekrety-ot-sputnikpro-276917391.html

Как вести и продвигать Telegram-канал – секреты от SputnikPro

Как вести и продвигать Telegram-канал – секреты от SputnikPro

Мастер-класс по ведению и продвижению Telegram-каналов в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T16:02+0400

2023-04-20T16:02+0400

2023-04-20T16:43+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

sputnikpro

sputnikpro

проект sputnikpro в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/14/276917195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_090f8e10728ebac75c2a2b502d87bb2e.jpg

Спикером выступила продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья Мария Кабанова. Она курирует более десяти Telegram-каналов в государствах Ближнего зарубежья, имеет большой опыт создания, ведения, аналитики и продвижения таких каналов. Мария Кабанова провела лекцию дистанционно из Мультимедийного пресс-центра Sputnik Армения в Ереване.Продвижение новостного Telegram-канала зависит от умения подать грамотный контент быстро, лаконично и доступно, при этом добавив ему фактурности (цифры, факты, статистика, иллюстрации) и эксклюзивности, рассказала Кабанова."Статистика показывает, что за последний месяц Telegram обогнал даже YouTube по количеству ежедневной аудитории. Журналисты должны уметь подавать информацию в специфичном формате Telegram. Это новости для занятых людей", – отметила она.Поэтому подача контента должна быть максимально легкой, необходимо писать простыми словами и избегать канцелярских оборотов. Сложные экономические тексты, к примеру, следует разбивать на абзацы или же подавать в виде инфографики.В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro проходит в седьмой раз.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, sputnikpro, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, видео