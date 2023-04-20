https://sputnik-georgia.ru/20230420/konflikt-mezhdu-odnoselchanami-v-vostochnoy-gruzii-zakonchilsya-tragediey-276920174.html
Конфликт между односельчанами в Восточной Грузии закончился трагедией
Конфликт между односельчанами в Восточной Грузии закончился трагедией
Мужчина несколькими выстрелами из охотничьего ружья убил односельчанина 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T18:01+0400
2023-04-20T18:01+0400
2023-04-20T18:01+0400
грузия
новости
происшествия
тушети
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0d/275736201_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2c775ac90e9fdd2a03b2775a130136ad.jpg
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Убийство произошло в высокогорной исторической области Грузии в Тушети – мужчина застрелил своего односельчанина, сообщает телеканал "Имеди". По информации СМИ, убийство произошло в селе Чешо Ахметского района (регион Кахети). Мужчина несколькими выстрелами из охотничьего ружья убил односельчанина. Инцидент произошел минувшей ночью. По словам местных жителей, причиной стал конфликт, начавшийся на бытовой почве. МВД Грузии проводит расследование. О задержании подозреваемого не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тушети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0d/275736201_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d3008f4b6f984920777833fad2b1be4a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тушети, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, тушети, мвд грузии
Конфликт между односельчанами в Восточной Грузии закончился трагедией
Мужчина несколькими выстрелами из охотничьего ружья убил односельчанина
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Убийство произошло в высокогорной исторической области Грузии в Тушети – мужчина застрелил своего односельчанина, сообщает телеканал "Имеди".
По информации СМИ, убийство произошло в селе Чешо Ахметского района (регион Кахети). Мужчина несколькими выстрелами из охотничьего ружья убил односельчанина. Инцидент произошел минувшей ночью.
По словам местных жителей, причиной стал конфликт, начавшийся на бытовой почве.
МВД Грузии проводит расследование. О задержании подозреваемого не сообщается.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>