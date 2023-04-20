https://sputnik-georgia.ru/20230420/konflikt-mezhdu-odnoselchanami-v-vostochnoy-gruzii-zakonchilsya-tragediey-276920174.html

Конфликт между односельчанами в Восточной Грузии закончился трагедией

Конфликт между односельчанами в Восточной Грузии закончился трагедией

Мужчина несколькими выстрелами из охотничьего ружья убил односельчанина 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Убийство произошло в высокогорной исторической области Грузии в Тушети – мужчина застрелил своего односельчанина, сообщает телеканал "Имеди". По информации СМИ, убийство произошло в селе Чешо Ахметского района (регион Кахети). Мужчина несколькими выстрелами из охотничьего ружья убил односельчанина. Инцидент произошел минувшей ночью. По словам местных жителей, причиной стал конфликт, начавшийся на бытовой почве. МВД Грузии проводит расследование. О задержании подозреваемого не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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