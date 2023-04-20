https://sputnik-georgia.ru/20230420/kto-stoit-za-kezerashvili-i-revolyutsionnymi-protsessami-v-gruzii---otvet-kobakhidze-276910742.html

Кто стоит за Кезерашвили и революционными процессами в Грузии – ответ Кобахидзе

Кто стоит за Кезерашвили и революционными процессами в Грузии – ответ Кобахидзе

Власти Грузии утверждают, что министр обороны Грузии времен президентства Саакашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию страны 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T13:37+0400

2023-04-20T13:37+0400

2023-04-20T13:48+0400

грузия

политика

давид кезерашвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили находится под покровительством глобальной партии войны, которая заинтересована в том, чтобы он финансировал революционные процессы в стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.На родине экс-министр обороны заочно приговорен за растрату 5 миллионов евро, еще два уголовных дела на рассмотрении. В апреле 2023 года Кезерашвили стал фигурантом журналистского расследования BBC, в котором утверждается, что он стоит за международной мошеннической схемойПо мнению политика, главным символом инвестиций Кезерашвили является оппозиционный телеканал "Формула", основанный экс-министром обороны в 2019 году."Это телевидение с 1-процентным рейтингом , на которое (Кезерашвили – ред.) ежегодно тратит миллион долларов. Это символ Кезерашвили, и это очень хорошо, так как он и результата не может добиться и им награбленные деньги из армии и бизнеса в итоге возвращаются в Грузию", – отметил Кобахидзе.В правящей партии уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом.Кезерашвили финансирует ТВ "Формула" на кровавые деньги – Кобахидзе>>Кобахидзе считает, что Кезерашвили покровительствует влиятельный субъект, благодаря чему он пользуется возможностью свободно передвигаться по миру."Все эти годы Кезерашвили покровительствует глобальная партия войны. Именно поэтому Кезерашвили, который находится в розыске, свободно пользуется возможностью передвигаться в разных странах, в то время как все знают, что в Грузии он грабил бизнесменов, армию и грабит европейских пенсионеров", – отметил он.Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Кезерашвили оказался в центре скандала после обнародования результатов журналистского расследования британской вещательной корпорации в апреле 2023 года. ВВС утверждает, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, доход которых превысил 1 миллиард долларов. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, давид кезерашвили, ираклий кобахидзе, новости, bbc