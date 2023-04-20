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Лавров: поставки продовольствия из России происходят вопреки ООН

Лавров: поставки продовольствия из России происходят вопреки ООН

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на брифинге в ходе визита в Гавану 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T21:58+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Москва находит пути постановок продовольствия и удобрений на мировые рынки, но делается это не благодаря, а вопреки инициативам ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки."Мы находим возможности и достаточно активно направления наших продуктов и удобрений на мировые рынки. Но, повторю, все это делается не в рамках, а вопреки инициативе генерального секретаря (ООН)", – сказал Лавров на пресс-конференции в Гаване.Он также отметил, что для выполнения российской части "зерновой сделки" до сих пор практически ничего не сделано.Россия не понимает, как именно в ООН стараются содействовать выполнению российской части зерновой сделки, сказал министр."Нам на все наши напоминания, запросы отвечают, что ооновцы стараются делать максимум возможного и будут продолжать стараться, но совсем на днях будет девять месяцев как эта инициатива действует, а они все стараются. Как-то это не очень понятно", – сказал Лавров.Евросоюзу в нынешней ситуации переизбытка украинского зерна и продовольствия на своих рынках было бы честнее вместо выплаты компенсаций фермерам, по бросовым ценам закупать это зерно и бесплатно поставлять нуждающимся странам, заявил глава МИД России.Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, политика, сергей лавров, оон, мид россии, обострение ситуации вокруг украины 2022