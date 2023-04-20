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Постные дни в мае 2023: что можно и нельзя есть по дням

Постные дни в мае 2023: что можно и нельзя есть по дням

Православные по церковному календарю ежегодно соблюдают четыре многодневных и три однодневных поста, а также весь год постятся по средам и пятницам, кроме... 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T19:26+0400

2023-04-20T19:26+0400

2023-04-20T19:31+0400

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О постных днях в мае 2023 года, что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в мае 2023 Пост помогает верующим очиститься от грехов, а также через самоограничение в пище и развлечениях, молитв и покаяния духовно развиваться. В мае многодневных постов нет, следовательно, верующие будут поститься только по средам и пятницам. Постный день в среду установлен в память о предательстве Иудой Спасителя, а в пятницу вспоминают крестные страдания и смерть Иисуса. В мае постные дни выпадают на 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 и 31 число. В православии по строгости существует пять степеней поста: полное воздержание от еды, сухоядение, горячая пища без масла, горячая еда с постным маслом и вкушение рыбы. Соблюдать в определенные постные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно с благословения священника. Что можно и нельзя есть по дням Нельзя в постные дни кушать мясные и молочные продукты, а также яйца. Также в постные дни нельзя напиваться. В постные дни в мае месяце можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты. Также в постные дни в мае можно кушать рыбу и рыбные продукты. Нельзя строго поститься путешественникам, военным, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, тяжело больным, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Материал подготовлен на основе открытых источников

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