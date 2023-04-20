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https://sputnik-georgia.ru/20230420/sputnikpro-v-tbilisi-sostoyalsya-master-klass-po-prodvizheniyu-telegram-kanalov---foto-276926678.html
SputnikPro: в Тбилиси состоялся мастер-класс по продвижению Telegram-каналов – фото
SputnikPro: в Тбилиси состоялся мастер-класс по продвижению Telegram-каналов – фото
Мастер-класс по ведению и продвижению Telegram-каналов в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в... 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T23:06+0400
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Спикером в ходе мастер-класса по развитию Telegram-каналов выступила продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья Мария Кабанова.
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фотография, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, sputnik, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, sputnikpro, фото

SputnikPro: в Тбилиси состоялся мастер-класс по продвижению Telegram-каналов – фото

23:06 20.04.2023 (обновлено: 23:43 20.04.2023)
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Мастер-класс по ведению и продвижению Telegram-каналов в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в Тбилиси
Спикером в ходе мастер-класса по развитию Telegram-каналов выступила продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья Мария Кабанова.
© photo: Sputnik / Stringer

Спикером в ходе мастер-класса выступила продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья Мария Кабанова.

Спикером в ходе мастер-класса выступила продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья Мария Кабанова. - Sputnik Грузия
1/9
© photo: Sputnik / Stringer

Спикером в ходе мастер-класса выступила продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья Мария Кабанова.

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Мария Кабанова курирует более десяти Telegram-каналов в государствах Ближнего зарубежья, имеет большой опыт по их созданию, ведению, аналитике и продвижению.

Мария Кабанова курирует более десяти Telegram-каналов в государствах Ближнего зарубежья, имеет большой опыт по их созданию, ведению, аналитике и продвижению. - Sputnik Грузия
2/9
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Мария Кабанова курирует более десяти Telegram-каналов в государствах Ближнего зарубежья, имеет большой опыт по их созданию, ведению, аналитике и продвижению.

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Мария Кабанова провела лекцию дистанционно из Мультимедийного пресс-центра Sputnik Армения в Ереване.

Мария Кабанова провела лекцию дистанционно из Мультимедийного пресс-центра Sputnik Армения в Ереване. - Sputnik Грузия
3/9
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Мария Кабанова провела лекцию дистанционно из Мультимедийного пресс-центра Sputnik Армения в Ереване.

© photo: Sputnik / Stringer

В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.

В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии. - Sputnik Грузия
4/9
© photo: Sputnik / Stringer

В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Продвижение новостного Telegram-канала зависит от умения подать грамотный контент быстро, лаконично и доступно, при этом добавив ему фактурности (цифры, факты, статистика, иллюстрации) и эксклюзивности, рассказала Кабанова.

Продвижение новостного Telegram-канала зависит от умения подать грамотный контент быстро, лаконично и доступно, при этом добавив ему фактурности (цифры, факты, статистика, иллюстрации) и эксклюзивности, рассказала Кабанова. - Sputnik Грузия
5/9
© photo: Sputnik / Stringer

Продвижение новостного Telegram-канала зависит от умения подать грамотный контент быстро, лаконично и доступно, при этом добавив ему фактурности (цифры, факты, статистика, иллюстрации) и эксклюзивности, рассказала Кабанова.

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

"Статистика показывает, что за последний месяц Telegram обогнал даже YouTube по количеству ежедневной аудитории. Журналисты должны уметь подавать информацию в специфичном формате Telegram. Это новости для занятых людей", – отметила она.

&quot;Статистика показывает, что за последний месяц Telegram обогнал даже YouTube по количеству ежедневной аудитории. Журналисты должны уметь подавать информацию в специфичном формате Telegram. Это новости для занятых людей&quot;, – отметила она. - Sputnik Грузия
6/9
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

"Статистика показывает, что за последний месяц Telegram обогнал даже YouTube по количеству ежедневной аудитории. Журналисты должны уметь подавать информацию в специфичном формате Telegram. Это новости для занятых людей", – отметила она.

© photo: Sputnik / Stringer

Подача контента должна быть максимально легкой, необходимо писать простыми словами и избегать канцелярских оборотов, посоветовала участникам мастер-класса Мария Кабанова.

Подача контента должна быть максимально легкой, необходимо писать простыми словами и избегать канцелярских оборотов, посоветовала участникам мастер-класса Мария Кабанова. - Sputnik Грузия
7/9
© photo: Sputnik / Stringer

Подача контента должна быть максимально легкой, необходимо писать простыми словами и избегать канцелярских оборотов, посоветовала участникам мастер-класса Мария Кабанова.

© photo: Sputnik / Stringer

Сложные экономические тексты, к примеру, следует разбивать на абзацы или же подавать в виде инфографики, отметила специалист.

Сложные экономические тексты, к примеру, следует разбивать на абзацы или же подавать в виде инфографики, отметила специалист. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Stringer

Сложные экономические тексты, к примеру, следует разбивать на абзацы или же подавать в виде инфографики, отметила специалист.

© photo: Sputnik / Stringer

SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Stringer

SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

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