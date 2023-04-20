SputnikPro: в Тбилиси состоялся мастер-класс по продвижению Telegram-каналов – фото
Спикером в ходе мастер-класса выступила продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья Мария Кабанова.
Спикером в ходе мастер-класса выступила продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья Мария Кабанова.
Мария Кабанова курирует более десяти Telegram-каналов в государствах Ближнего зарубежья, имеет большой опыт по их созданию, ведению, аналитике и продвижению.
Мария Кабанова курирует более десяти Telegram-каналов в государствах Ближнего зарубежья, имеет большой опыт по их созданию, ведению, аналитике и продвижению.
Мария Кабанова провела лекцию дистанционно из Мультимедийного пресс-центра Sputnik Армения в Ереване.
Мария Кабанова провела лекцию дистанционно из Мультимедийного пресс-центра Sputnik Армения в Ереване.
В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.
В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.
Продвижение новостного Telegram-канала зависит от умения подать грамотный контент быстро, лаконично и доступно, при этом добавив ему фактурности (цифры, факты, статистика, иллюстрации) и эксклюзивности, рассказала Кабанова.
Продвижение новостного Telegram-канала зависит от умения подать грамотный контент быстро, лаконично и доступно, при этом добавив ему фактурности (цифры, факты, статистика, иллюстрации) и эксклюзивности, рассказала Кабанова.
"Статистика показывает, что за последний месяц Telegram обогнал даже YouTube по количеству ежедневной аудитории. Журналисты должны уметь подавать информацию в специфичном формате Telegram. Это новости для занятых людей", – отметила она.
"Статистика показывает, что за последний месяц Telegram обогнал даже YouTube по количеству ежедневной аудитории. Журналисты должны уметь подавать информацию в специфичном формате Telegram. Это новости для занятых людей", – отметила она.
Подача контента должна быть максимально легкой, необходимо писать простыми словами и избегать канцелярских оборотов, посоветовала участникам мастер-класса Мария Кабанова.
Подача контента должна быть максимально легкой, необходимо писать простыми словами и избегать канцелярских оборотов, посоветовала участникам мастер-класса Мария Кабанова.
Сложные экономические тексты, к примеру, следует разбивать на абзацы или же подавать в виде инфографики, отметила специалист.
Сложные экономические тексты, к примеру, следует разбивать на абзацы или же подавать в виде инфографики, отметила специалист.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.