https://sputnik-georgia.ru/20230420/telo-molodogo-muzhchiny-obnaruzhili-na-beregu-reki-v-vostochnoy-gruzii-276921141.html

Тело молодого мужчины обнаружили на берегу реки в Восточной Грузии

Тело молодого мужчины обнаружили на берегу реки в Восточной Грузии

По данным СМИ, обнаружено тело 24-летнего Левана Доленджашвили, пропавшего 8 апреля 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T19:04+0400

2023-04-20T19:04+0400

2023-04-20T19:04+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Тело молодого мужчины обнаружили на берегу реки Шарохеви около села Сацхене Кварельского района (регион Кахети), сообщил телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, тело принадлежит 24-летнему Левану Доленджашвили. Молодой человек пропал 8 апреля и с тех пор его никто не видел. Тело перевезли в Бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули в Гурджаани. Другие подробности пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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