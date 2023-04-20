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Тело молодого мужчины обнаружили на берегу реки в Восточной Грузии
Тело молодого мужчины обнаружили на берегу реки в Восточной Грузии
По данным СМИ, обнаружено тело 24-летнего Левана Доленджашвили, пропавшего 8 апреля 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T19:04+0400
2023-04-20T19:04+0400
2023-04-20T19:04+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Тело молодого мужчины обнаружили на берегу реки Шарохеви около села Сацхене Кварельского района (регион Кахети), сообщил телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, тело принадлежит 24-летнему Левану Доленджашвили. Молодой человек пропал 8 апреля и с тех пор его никто не видел. Тело перевезли в Бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули в Гурджаани. Другие подробности пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, восточная грузия, кахети
происшествия, грузия, новости, восточная грузия, кахети
Тело молодого мужчины обнаружили на берегу реки в Восточной Грузии
По данным СМИ, обнаружено тело 24-летнего Левана Доленджашвили, пропавшего 8 апреля
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Тело молодого мужчины обнаружили на берегу реки Шарохеви около села Сацхене Кварельского района (регион Кахети), сообщил телеканал "Рустави 2".
По информации СМИ, тело принадлежит 24-летнему Левану Доленджашвили. Молодой человек пропал 8 апреля и с тех пор его никто не видел.
Тело перевезли в Бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули в Гурджаани.
Другие подробности пока не сообщаются.