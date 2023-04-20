https://sputnik-georgia.ru/20230420/timofeev-zachem-minfin-ssha-ugrozhaet-biznesmenam-po-vsemu-miru-276901472.html
Тимофеев: зачем Минфин США угрожает бизнесменам по всему миру?
Тимофеев: зачем Минфин США угрожает бизнесменам по всему миру?
На Западе понимают, что идея санкционной войны с Россией провалилась, но отказаться от этой политики уже не могут 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T09:35+0400
2023-04-20T09:35+0400
2023-04-20T09:35+0400
мультимедиа
видео
россия
в мире
сша
беларусь
иван тимофеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/14/276901082_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dbe246d92eacac21b5d30d70adb13ea7.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Зачем Минфин США угрожает бизнесменам по всему миру? Как санкции вывели на новый уровень экономическое сотрудничество России и Беларуси? Куда заведет мир санкционная война? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
сша
беларусь
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/14/276901082_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c948da236176c7f2bb75876950fdab41.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, в мире, сша, беларусь, иван тимофеев, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, сша, беларусь, иван тимофеев, видео
Тимофеев: зачем Минфин США угрожает бизнесменам по всему миру?
На Западе понимают, что идея санкционной войны с Россией провалилась, но отказаться от этой политики уже не могут
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Зачем Минфин США угрожает бизнесменам по всему миру? Как санкции вывели на новый уровень экономическое сотрудничество России и Беларуси? Куда заведет мир санкционная война?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.