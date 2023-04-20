https://sputnik-georgia.ru/20230420/timofeev-zachem-minfin-ssha-ugrozhaet-biznesmenam-po-vsemu-miru-276901472.html

Тимофеев: зачем Минфин США угрожает бизнесменам по всему миру?

Тимофеев: зачем Минфин США угрожает бизнесменам по всему миру?

На Западе понимают, что идея санкционной войны с Россией провалилась, но отказаться от этой политики уже не могут 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T09:35+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Зачем Минфин США угрожает бизнесменам по всему миру? Как санкции вывели на новый уровень экономическое сотрудничество России и Беларуси? Куда заведет мир санкционная война? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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