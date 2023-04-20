https://sputnik-georgia.ru/20230420/vlasti-gruzii-potratyat-milliony-dollarov-dlya-razvitiya-ekonoturizma-276923624.html
Власти Грузии потратят миллионы долларов для развития экотуризма
Власти Грузии потратят миллионы долларов для развития экотуризма
В этом году на 15 охраняемых территориях продолжается обустройство пешеходных троп протяженностью 1,2 тысячи километров и рекреационной инфраструктуры для... 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T20:41+0400
2023-04-20T20:41+0400
2023-04-20T20:53+0400
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мартвили
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Для восстановления и обустройства инфраструктуры экотуризма на различных охраняемых территориях Грузии в 2023 году будет выделено 22,5 миллиона лари (почти девять миллионов долларов), заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в формате "министерского часа" в парламенте Грузии.Министр отметил, что в этом году на 15 охраняемых территориях продолжается обустройство пешеходных троп протяженностью 1,2 тысячи километров и рекреационной инфраструктуры для туристов, а также завершение работ по 3D-освещению на территориях каньона Мартвили и водопада Окаце (Кинчха), что, как подчеркнул министр, сделает указанные места еще более привлекательными для визитеров. Как сообщил министр, по данным 2022 года, количество посетителей увеличилось на 53% (902 тысячи посетителей) по сравнению с 2021 годом. Работы по восстановлению инфраструктуры ведутся на охраняемых территориях Прометея, Сатаплия, каньонах Мартвили и Окаце, Боржом-Харагаули, Вашловани. В Грузии 87 охраняемых территорий, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии. На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, мартвили, казбеги
грузия, туризм, новости, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, мартвили, казбеги
Власти Грузии потратят миллионы долларов для развития экотуризма
20:41 20.04.2023 (обновлено: 20:53 20.04.2023)
В этом году на 15 охраняемых территориях продолжается обустройство пешеходных троп протяженностью 1,2 тысячи километров и рекреационной инфраструктуры для туристов, заявил министр
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Для восстановления и обустройства инфраструктуры экотуризма на различных охраняемых территориях Грузии в 2023 году будет выделено 22,5 миллиона лари (почти девять миллионов долларов), заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в формате "министерского часа" в парламенте Грузии.
Министр отметил, что в этом году на 15 охраняемых территориях продолжается обустройство пешеходных троп протяженностью 1,2 тысячи километров и рекреационной инфраструктуры для туристов, а также завершение работ по 3D-освещению на территориях каньона Мартвили и водопада Окаце (Кинчха), что, как подчеркнул министр, сделает указанные места еще более привлекательными для визитеров.
Как сообщил министр, по данным 2022 года, количество посетителей увеличилось на 53% (902 тысячи посетителей) по сравнению с 2021 годом.
"На охраняемых территориях Грузии постоянно проводятся экотуристические и инфраструктурные проекты. В 2022 году на Цалкском каньоне открылся уникальный экотуристический комплекс. С момента своего открытия каньон приобрел большой интерес и популярность, и попал под международное внимание", - сказал Отар Шамугия.
Работы по восстановлению инфраструктуры ведутся на охраняемых территориях Прометея, Сатаплия, каньонах Мартвили и Окаце, Боржом-Харагаули, Вашловани.
В Грузии 87 охраняемых территорий, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.
Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.
На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков.