https://sputnik-georgia.ru/20230420/vlasti-gruzii-potratyat-milliony-dollarov-dlya-razvitiya-ekonoturizma-276923624.html

Власти Грузии потратят миллионы долларов для развития экотуризма

Власти Грузии потратят миллионы долларов для развития экотуризма

В этом году на 15 охраняемых территориях продолжается обустройство пешеходных троп протяженностью 1,2 тысячи километров и рекреационной инфраструктуры для... 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T20:41+0400

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2023-04-20T20:53+0400

грузия

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отар шамугия

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

мартвили

казбеги

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Для восстановления и обустройства инфраструктуры экотуризма на различных охраняемых территориях Грузии в 2023 году будет выделено 22,5 миллиона лари (почти девять миллионов долларов), заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в формате "министерского часа" в парламенте Грузии.Министр отметил, что в этом году на 15 охраняемых территориях продолжается обустройство пешеходных троп протяженностью 1,2 тысячи километров и рекреационной инфраструктуры для туристов, а также завершение работ по 3D-освещению на территориях каньона Мартвили и водопада Окаце (Кинчха), что, как подчеркнул министр, сделает указанные места еще более привлекательными для визитеров. Как сообщил министр, по данным 2022 года, количество посетителей увеличилось на 53% (902 тысячи посетителей) по сравнению с 2021 годом. Работы по восстановлению инфраструктуры ведутся на охраняемых территориях Прометея, Сатаплия, каньонах Мартвили и Окаце, Боржом-Харагаули, Вашловани. В Грузии 87 охраняемых территорий, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии. На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, мартвили, казбеги