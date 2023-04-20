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Водители, будьте осторожны: к чему приводит превышение скорости – фото
Водители, будьте осторожны: к чему приводит превышение скорости – фото
Превышение скорости – одна из основных причин автоаварий в столице Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры очевидца с места ДТП в одном из районов Тбилиси. 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T11:17+0400
2023-04-20T11:17+0400
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Очередное крупное ДТП произошло в спальном районе Тбилиси – Варкетили. Тут столкнулись два автомобиля, которые, по словам очевидцев, двигались на высокой скорости.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, авария, аварии, дтп, дтп в тбилиси, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, авария, аварии, дтп, дтп в тбилиси, фото
Водители, будьте осторожны: к чему приводит превышение скорости – фото
11:17 20.04.2023 (обновлено: 11:45 20.04.2023)
Превышение скорости – одна из основных причин автоаварий в столице Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры очевидца с места ДТП в одном из районов Тбилиси.
Очередное крупное ДТП произошло в спальном районе Тбилиси – Варкетили. Тут столкнулись два автомобиля, которые, по словам очевидцев, двигались на высокой скорости.
© photo: Sputnik / Stringer
В результате столкновения на высокой скорости в районе Варкетили разбились две машины.
В результате столкновения на высокой скорости в районе Варкетили разбились две машины.
© photo: Sputnik / Stringer
За последние дни на этом участке дороги произошло уже несколько ДТП.
За последние дни на этом участке дороги произошло уже несколько ДТП.
© photo: Sputnik / Stringer
Водители часто превышают скорость и не справляются с управлением автомобиля, что и приводит к авариям.
Водители часто превышают скорость и не справляются с управлением автомобиля, что и приводит к авариям.
© photo: Sputnik / Stringer
К счастью, на этот раз обошлось без жертв, хотя несколько человек пострадали. Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.
К счастью, на этот раз обошлось без жертв, хотя несколько человек пострадали. Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.
© photo: Sputnik / Stringer
Проблема превышения скорости на дорогах города – одна из основных. Однако таких случаев теперь становится все меньше.
Проблема превышения скорости на дорогах города – одна из основных. Однако таких случаев теперь становится все меньше.
© photo: Sputnik / Stringer
На большинстве улиц установлены видеокамеры, с которых нерадивым водителям выписываются штрафы.
На большинстве улиц установлены видеокамеры, с которых нерадивым водителям выписываются штрафы.
© photo: Sputnik / Stringer
Однако там, где камер и полиции нет, зачастую творится настоящий хаос на дороге.
Однако там, где камер и полиции нет, зачастую творится настоящий хаос на дороге.
© photo: Sputnik / Stringer
Водителям всегда следует проявлять осторожность и быть внимательными, особенно в таком активном движении, как в Тбилиси.
Водителям всегда следует проявлять осторожность и быть внимательными, особенно в таком активном движении, как в Тбилиси.