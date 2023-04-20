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Водители, будьте осторожны: к чему приводит превышение скорости – фото
Водители, будьте осторожны: к чему приводит превышение скорости – фото
Превышение скорости – одна из основных причин автоаварий в столице Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры очевидца с места ДТП в одном из районов Тбилиси. 20.04.2023, Sputnik Грузия
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Очередное крупное ДТП произошло в спальном районе Тбилиси – Варкетили. Тут столкнулись два автомобиля, которые, по словам очевидцев, двигались на высокой скорости.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, авария, аварии, дтп, дтп в тбилиси, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, авария, аварии, дтп, дтп в тбилиси, фото

Водители, будьте осторожны: к чему приводит превышение скорости – фото

11:17 20.04.2023 (обновлено: 11:45 20.04.2023)
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Превышение скорости – одна из основных причин автоаварий в столице Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры очевидца с места ДТП в одном из районов Тбилиси.
Очередное крупное ДТП произошло в спальном районе Тбилиси – Варкетили. Тут столкнулись два автомобиля, которые, по словам очевидцев, двигались на высокой скорости.
© photo: Sputnik / Stringer

В результате столкновения на высокой скорости в районе Варкетили разбились две машины.

В результате столкновения на высокой скорости в районе Варкетили разбились две машины. - Sputnik Грузия
1/8
© photo: Sputnik / Stringer

В результате столкновения на высокой скорости в районе Варкетили разбились две машины.

© photo: Sputnik / Stringer

За последние дни на этом участке дороги произошло уже несколько ДТП.

За последние дни на этом участке дороги произошло уже несколько ДТП. - Sputnik Грузия
2/8
© photo: Sputnik / Stringer

За последние дни на этом участке дороги произошло уже несколько ДТП.

© photo: Sputnik / Stringer

Водители часто превышают скорость и не справляются с управлением автомобиля, что и приводит к авариям.

Водители часто превышают скорость и не справляются с управлением автомобиля, что и приводит к авариям. - Sputnik Грузия
3/8
© photo: Sputnik / Stringer

Водители часто превышают скорость и не справляются с управлением автомобиля, что и приводит к авариям.

© photo: Sputnik / Stringer

К счастью, на этот раз обошлось без жертв, хотя несколько человек пострадали. Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

К счастью, на этот раз обошлось без жертв, хотя несколько человек пострадали. Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. - Sputnik Грузия
4/8
© photo: Sputnik / Stringer

К счастью, на этот раз обошлось без жертв, хотя несколько человек пострадали. Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

© photo: Sputnik / Stringer

Проблема превышения скорости на дорогах города – одна из основных. Однако таких случаев теперь становится все меньше.

Проблема превышения скорости на дорогах города – одна из основных. Однако таких случаев теперь становится все меньше. - Sputnik Грузия
5/8
© photo: Sputnik / Stringer

Проблема превышения скорости на дорогах города – одна из основных. Однако таких случаев теперь становится все меньше.

© photo: Sputnik / Stringer

На большинстве улиц установлены видеокамеры, с которых нерадивым водителям выписываются штрафы.

На большинстве улиц установлены видеокамеры, с которых нерадивым водителям выписываются штрафы. - Sputnik Грузия
6/8
© photo: Sputnik / Stringer

На большинстве улиц установлены видеокамеры, с которых нерадивым водителям выписываются штрафы.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако там, где камер и полиции нет, зачастую творится настоящий хаос на дороге.

Однако там, где камер и полиции нет, зачастую творится настоящий хаос на дороге. - Sputnik Грузия
7/8
© photo: Sputnik / Stringer

Однако там, где камер и полиции нет, зачастую творится настоящий хаос на дороге.

© photo: Sputnik / Stringer

Водителям всегда следует проявлять осторожность и быть внимательными, особенно в таком активном движении, как в Тбилиси.

Водителям всегда следует проявлять осторожность и быть внимательными, особенно в таком активном движении, как в Тбилиси. - Sputnik Грузия
8/8
© photo: Sputnik / Stringer

Водителям всегда следует проявлять осторожность и быть внимательными, особенно в таком активном движении, как в Тбилиси.

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