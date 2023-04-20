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Водители, будьте осторожны: к чему приводит превышение скорости – фото

Водители, будьте осторожны: к чему приводит превышение скорости – фото

Превышение скорости – одна из основных причин автоаварий в столице Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры очевидца с места ДТП в одном из районов Тбилиси. 20.04.2023, Sputnik Грузия

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Очередное крупное ДТП произошло в спальном районе Тбилиси – Варкетили. Тут столкнулись два автомобиля, которые, по словам очевидцев, двигались на высокой скорости.

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