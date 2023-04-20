https://sputnik-georgia.ru/20230420/zagadki-gruzinskogo-ekonomicheskogo-chuda-276926122.html

Загадки грузинского "экономического чуда"

Загадки грузинского "экономического чуда"

Похоже, в отличии от мастеров сцены, нашим политикам и у власти, и в оппозиции претит стройное грузинское многоголосие. Они, как кажется колумнисту "Sputnik"... 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T22:48+0400

2023-04-20T22:48+0400

2023-04-20T22:48+0400

грузия

колумнисты

аналитика

европа

ираклий гарибашвили

михаил джибути

экономика

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Если перевернуть с ног на голову крылатое выражение о двух бедах (дураках и дорогах), то у грузинского правительства сегодня, судя по анонсам в прессе, два предмета гордости – неучастие в войне и двузначный экономический рост. Заслуги в отказе открыть так называемый второй фронт с грузинского направления многим представляются спорными. Те же западные партнеры не перестают настаивать, что никогда не ставили грузинское руководство перед подобной альтернативой. Впрочем, эта гордость – тема для отдельного разговора. Потому сразу перейдем ко второй – небывалому взлету грузинской экономики. Сомнений и вопросов тут возникает ничуть не меньше, если не больше. Почему людям так трудно нам поверить в "грузинское экономическое чудо"? Может, и не всем – кто-то явно снял с него немалые дивиденды, однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили наверняка адресовал проценты не этой численно крайне ограниченной части общества. Между тем, мы, главные его адресаты, экономические проблемы, в отличии от покрытых плотным мраком закулисных политических интриг, ощущаем самым непосредственным образом. И давно не без причины разучились верить политикам. В том числе и премьеру, который давно клятвенно обещает снизить неадекватно вздутые цены на продукты. А они, представьте, продолжают неумолимо ползти вверх, или, в лучшем случае, встав на изготовку, выжидают момент для этого. Официальное объяснение, как вы уже, наверное, догадались – бревно в чужом глазу. Пошли разговоры о заговоре монополистов, которые, дескать, не желают отказаться от сверхприбылей и не подчиняются правительственным директивам. Появился ярлык – "недобросовестные бизнесмены". Но с какой стати им подчиняться?! Рыночные законы этого не требуют. Почему бы не поставить вопрос иначе: может госведомства ухватились за проблему не с того конца? Когда в одном сегменте действует 3-4 крупных монополиста, поделивших между собой весь рынок, добиваться снижения цены равносильно тому, что с копьем наперевес скакать против ветряных мельниц. Тут, считают специалисты, прежде всего, необходимо коренное оздоровление бизнес-среды, резкое повышение конкурентоспособности и поощрение других игроков на рынке, улучшение его открытости и прозрачности. Для этого необходимы воля, непредвзятость и авторитет правительства. Очень жаль, но создается впечатление, что руководящим структурам больше по душе, да и по силам уверенным тоном раздавать обещания о том, что цены будут снижены. Благо значительная часть населения нашей страны относится к возрастным категориям, еще не забывшим авторитарного прошлого и привыкшим верить в подобные "чудеса". Правда, несмотря на радужные прогнозы, он уже не двухзначный, как было обещано, а лишь чуть больше 7%. Что не помешало премьеру огласить эту цифру с таким же пафосом, что и прежде, сославшись на острую ситуацию во всем мире и многочисленные вызовы, стоящие перед страной. Хотя по мнению многих экспертов, именно в результате последствий этой ситуации у нас и возникли условия для ускорения темпов экономики, укрепления лари и других позитивных процессов. Никто не говорит, что столь благоприятными условиями не надо было воспользоваться. Просто, выставляя напоказ плюсы, неплохо было бы постоянно держать в уме, что "грузинское экономическое чудо", в общем-то, как считает академик Михаил Джибути, было обусловлено случайными факторами. Причем, подозреваю, в правительстве это подсознательно понимают и, как бы поточней выразиться, "чудо"… придерживают. Постараюсь пояснить. Академик Джибути не усматривает противоречия в том, что резкое улучшение экономических показателей никак не сказалось на благосостоянии населения, и социальная обстановка даже ухудшилась. В условиях соответствующей государственной модели распределения подобное возможно и закономерно – это к тому, чтобы "придержать". Однако не менее важны конкретные составляющие достигнутого роста. Например, насколько он обусловлен внутриэкономическими факторами и развитием материальной сферы. Проще говоря, такой рост зрим, однозначен и очевиден, когда, скажем, у вас на глазах вырос новый дом, пошито больше обуви и одежды, когда амбары доверху заполняются зерном… С цифрами, как и с внешними факторами, все намного сложнее. В Грузии на 400% (!) увеличились поступающие денежные переводы, в несколько раз вырос транзит грузов через территорию страны, впятеро подорожали штрафы и косвенные услуги, поднялись цены и др. Все это, между прочим, тоже находит отражение в процентах роста. Но конкретно нам с вами ничего оттуда напрямую не перепадет. А распределение… Один из самых простых способов убедить себя в собственной исключительности – не искать бревна в своем глазу и вообще не смотреть в зеркало. Только это рано или поздно все равно заведет в тупик, и останется лишь недоумевать, почему никто твоих плюсов так и не оценил. Любой политик, особенно если он считает себя успешным, невольно воспринимает все в кривом зеркале ближайшего окружения. На протяжении новейшей истории Грузии мы успели неоднократно столкнуться с этим феноменом. К сожалению, у нас подобной системы нет. Что еще хуже – в обозримом прошлом практически нет и соответствующих традиций. Результаты экономического роста из-за его структуры, поясняет академик Джибути, оказываются доступны лишь небольшой части общества. Чтобы поменять картину, необходимо развивать экономику, опираясь на фундаментальные факторы, а не на удачное стечение обстоятельств. И в мире для этого накоплен многообразный опыт и существует немало интересных и весьма полезных схем. В связи с этим никак не обойти еще один крайне важный вопрос. Кое-кто, в том числе, лица, принимающие решения, стали демонстрировать скептическое отношение к кандидатскому статусу Евросоюза: дескать, не дадут, ну и пусть оставят его себе! Другие вопрос рассматривают этот вопрос исключительно под материальным углом – какую Европа окажет нашей стране финансовую помощь, сколько выделит средств? Между тем, реальный плюс и смысл включения Грузии в европейскую семью определятся совсем не этим. Гораздо важнее квалифицированная профессиональная поддержка, которая примет в этом случае совершенно иные формы. Как подчеркивает профессор Тбилисского государственного университета Корнелий Какачия, европейское сообщество будет добиваться, чтобы Грузия по уровню развития сровнялась с другими странами членами. Будут начаты новые программы абсолютно по всем направлениям и во всех секторах экономики. Безусловно, тогда любые достижения, показатели, проценты станут оцениваться намного строже, критичней и по совершенно иной шкале. Устраивает ли данное обязательно условие правящую силу политически? Трудно сказать. Но это уже не имеет значения, потому что это устраивает нас! Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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грузия, колумнисты, аналитика, европа, ираклий гарибашвили, михаил джибути, экономика