https://sputnik-georgia.ru/20230420/zvezdy-mirovogo-masshtaba-provedut-kontserty-v-gruzii-etim-letom-276919819.html
Звезды мирового масштаба проведут концерты в Грузии этим летом
Звезды мирового масштаба проведут концерты в Грузии этим летом
Концерты известных исполнителей состоятся в рамках правительственной программы Starring Georgia 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T17:38+0400
2023-04-20T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Концерты звезд мирового масштаба, таких как Nile Rodgers & Chic, FKJ, группы The Killers и других артистов пройдут в Тбилиси и в курортном поселке Шекветили на берегу Черного моря. Правительство Грузии объявило о начале масштабной кампании Starring Georgia, которая предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. На странице правительства уже появился список исполнителей, которые выступят летом 2023 года: Black Sea Arena (Шекветили)5 августаNile Rodgers & Chic6 августаFKJ 15 августаThe KillersThe Social Space (Шекветили)10 августаDamian Lazarus18 августаAll Day I DreamСтадион им. Михаила Месхи (Тбилиси)31 августаImagine Dragons"Damian Lazarus" – 10 августа – "The Social Space"(Шекветили) Продажа билетов начнется с 24 апреля на сайте. Главная цель кампании Starring Georgia – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, шекветили, black sea arena
культура, грузия, новости, шекветили, black sea arena
Звезды мирового масштаба проведут концерты в Грузии этим летом
17:38 20.04.2023 (обновлено: 17:54 20.04.2023)
Концерты известных исполнителей состоятся в рамках правительственной программы Starring Georgia
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Концерты звезд мирового масштаба, таких как Nile Rodgers & Chic, FKJ, группы The Killers и других артистов пройдут в Тбилиси и в курортном поселке Шекветили на берегу Черного моря.
Правительство Грузии объявило о начале масштабной кампании Starring Georgia, которая предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба.
На странице правительства уже появился список исполнителей, которые выступят летом 2023 года:
Black Sea Arena (Шекветили)
The Social Space (Шекветили)
Стадион им. Михаила Месхи (Тбилиси)
"Damian Lazarus" – 10 августа – "The Social Space"(Шекветили)
Продажа билетов начнется с 24 апреля на сайте
.
Главная цель кампании Starring Georgia – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии.