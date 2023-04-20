https://sputnik-georgia.ru/20230420/zvezdy-mirovogo-masshtaba-provedut-kontserty-v-gruzii-etim-letom-276919819.html

Звезды мирового масштаба проведут концерты в Грузии этим летом

Звезды мирового масштаба проведут концерты в Грузии этим летом

Концерты известных исполнителей состоятся в рамках правительственной программы Starring Georgia 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Концерты звезд мирового масштаба, таких как Nile Rodgers & Chic, FKJ, группы The Killers и других артистов пройдут в Тбилиси и в курортном поселке Шекветили на берегу Черного моря. Правительство Грузии объявило о начале масштабной кампании Starring Georgia, которая предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. На странице правительства уже появился список исполнителей, которые выступят летом 2023 года: Black Sea Arena (Шекветили)5 августаNile Rodgers & Chic6 августаFKJ 15 августаThe KillersThe Social Space (Шекветили)10 августаDamian Lazarus18 августаAll Day I DreamСтадион им. Михаила Месхи (Тбилиси)31 августаImagine Dragons"Damian Lazarus" – 10 августа – "The Social Space"(Шекветили) Продажа билетов начнется с 24 апреля на сайте. Главная цель кампании Starring Georgia – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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