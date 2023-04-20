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Звезды мирового масштаба проведут концерты в Грузии этим летом
Звезды мирового масштаба проведут концерты в Грузии этим летом
Концерты известных исполнителей состоятся в рамках правительственной программы Starring Georgia 20.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Концерты звезд мирового масштаба, таких как Nile Rodgers &amp; Chic, FKJ, группы The Killers и других артистов пройдут в Тбилиси и в курортном поселке Шекветили на берегу Черного моря. Правительство Грузии объявило о начале масштабной кампании Starring Georgia, которая предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. На странице правительства уже появился список исполнителей, которые выступят летом 2023 года: Black Sea Arena (Шекветили)5 августаNile Rodgers &amp; Chic6 августаFKJ 15 августаThe KillersThe Social Space (Шекветили)10 августаDamian Lazarus18 августаAll Day I DreamСтадион им. Михаила Месхи (Тбилиси)31 августаImagine Dragons"Damian Lazarus" – 10 августа – "The Social Space"(Шекветили) Продажа билетов начнется с 24 апреля на сайте. Главная цель кампании Starring Georgia – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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культура, грузия, новости, шекветили, black sea arena
культура, грузия, новости, шекветили, black sea arena

Звезды мирового масштаба проведут концерты в Грузии этим летом

17:38 20.04.2023 (обновлено: 17:54 20.04.2023)
© photo: Sputnik / Stringer / Концертный зал Black Sea Arena
Концертный зал Black Sea Arena - Sputnik Грузия, 1920, 20.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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НовостиTelegram
Концерты известных исполнителей состоятся в рамках правительственной программы Starring Georgia
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Концерты звезд мирового масштаба, таких как Nile Rodgers & Chic, FKJ, группы The Killers и других артистов пройдут в Тбилиси и в курортном поселке Шекветили на берегу Черного моря.
Правительство Грузии объявило о начале масштабной кампании Starring Georgia, которая предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба.
На странице правительства уже появился список исполнителей, которые выступят летом 2023 года:

Black Sea Arena (Шекветили)

5 августа
Nile Rodgers & Chic
6 августа
FKJ
15 августа
The Killers

The Social Space (Шекветили)

10 августа
Damian Lazarus
18 августа
All Day I Dream

Стадион им. Михаила Месхи (Тбилиси)

31 августа
Imagine Dragons
"Damian Lazarus" – 10 августа – "The Social Space"(Шекветили)
Продажа билетов начнется с 24 апреля на сайте.
Главная цель кампании Starring Georgia – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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